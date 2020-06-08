На хорошей макростатистике S&P 500 рванул вверх, несмотря на то что игроков на понижение по-прежнему много. Когда их убыточные позиции начнут принудительно закрываться, рост индекса только усилится. В краткосрочной перспективе индекс очень перекуплен. Выше своей 50-дневной средней торгуются свыше 92% акций S&P 500 (рекорд), выше 200-дневной – почти 45% акций.

Ралли в акциях привело к распродаже трэжерис США и росту их доходностей. Особенно это заметно в облигациях с дальним сроком погашения, которые резко потеряли в цене на прошлой неделе. В рамках корпоративного долга инвесторы отдают предпочтение более рисковым инструментам: ETF на спекулятивные облигации (HYG) в последнее время опережает по доходности фонд надёжных эмитентов (LQD). Такая же картина и в акциях.

Золото, которое последние 10 лет двигалось в противоположную сторону от спреда в гособлигациях, не сможет продолжить рост при таком активном его расширении. С технической точки зрения, драгметалл может начать скольжение вниз, потому что на месячном графике он ощутимо перекуплен. При этом в целом тренд восходящий.

Однако на более дальнем горизонте золото фундаментально поддерживается масштабным QE и всеобщим понижением ставок. Из ЦБ крупных стран мира поднять ставку (и то в декабре) смог лишь Банк Швеции – теперь его ключевая ставка равна нулю. Все остальные страны смягчают денежно-кредитную политику. Кроме того, в США реальные ставки (то есть с поправкой на инфляцию) становятся положительными только на горизонте 30 лет (+0,1%). А пока реальные ставки отрицательные, золото даже со своим нулевым денежным потоком выглядит вполне привлекательно.

О том, насколько далеко зайдёт ралли фондового рынка, лучше скажут макроэкономические показатели вроде данных по инфляции, выступление главы ФРС (среда) и индекс ожидания/настроения потребителей (пятница). Хоть люди и возвращаются на работу (в пятницу майская безработица упала до 13,3%), по-настоящему важно, насколько они готовы тратить деньги. Для роста акций это исключительно важно.