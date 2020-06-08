Субботнее соглашение членов ОПЕК+ по содержанию не является прорывным, тем не менее оно имело широкие последствия для рынка нефти. Россия и Саудовская Аравия достигли минимально ожидаемой договоренности – продлить квоту внутри картеля до конца июля. То есть рекордный объем сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки, на который стороны вышли в мае, должен будет поддерживаться всеми членами ОПЕК+ еще как минимум до августа. Наиболее оптимистично настроенные игроки рынка предполагали, что соглашение может быть продлено вплоть до конца лета или что совокупные объемы добычи будут скорректированы еще раз в сторону снижения. Хотя этого не произошло, Саудовская Аравия немедленно воспользовалась ситуацией и на фоне роста спроса в Китае, где закупки нефти вышли на абсолютный исторический максимум, компенсировала себе выпадающие объемы новым ростом цены.

Это был явно продуманный и согласованный маневр. Saudi Aramco, которая обычно выставляет экспортные цены на следующий месяц не позднее 5 числа, держала интригу ровно до субботы. А когда соглашение было продлено, повысила июльские цены на свои сорта на рекордные $5,6-7,3 доллара за баррель. Столь резкого пересмотра цен внутри экспортных контрактов Саудовской Аравии не было ни разу за последние 20 лет. В итоге сейчас премиальная Arab Light стоит даже больше, чем североморский эталон Brent (на 20 центов). Аналогичное явление на прошлой неделе мы наблюдали в российской Urals: в условиях локального дефицита отечественные компании смогли отгружать сырье в страны северо-западной Европы по ценам несколько выше биржевых. Иными словами, ведущие члены картеля постарались закрепить свой успех и пока взяли паузу, чтобы дать рынку реализовать весь потенциал роста нефти на финансовых площадках.

Как следствие, сегодня биржевая цена пошла вверх за фактической, что случается довольно редко. Как правило, бенчмарк, торгуемый в ежедневном режиме, задает рынку направление, а не наоборот. Brent на азиатской сессии сегодня протестировала новый 3-месячный максимум $43,4 за баррель, и с открытием торгов в Европе так и держится уверенно выше $42,5, что указывает на верный расчет членов ОПЕК+: спроса вполне хватает, чтобы нефть стоила не меньше, чем в начале марта. При текущем тренде можно ожидать, что уже этой осенью глобальный рынок столкнется с дефицитом фактически поставляемой нефти, и мы увидим не плавный, а довольно резкий взлет котировок вверх в диапазон $50-55 за баррель. Правда стоит оговориться, что сама структура сделки ОПЕК+ остается довольно шаткой. Помимо разногласий между Россией и Саудовской Аравией существуют страны, негласно бойкотирующие сделку. Так, в мае свои объемы наращивали Ирак и Нигерия – вторые по значимости члены картеля. А к июню к ним может присоединиться Ливия. Их действия могут затормозить рост цены нефти на один-два месяца.



