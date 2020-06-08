Рубль продолжает уверенное укрепление: уже после первого часа торгов в понедельник отечественная валюта сумела пройти неприступную на прошлой неделе отметку в 68,2 по доллару и была близка к уровню 68. Отечественная валюта продолжает получать поддержку с рынка нефти, где стоимость марки Brent поднималась выше 43 долл. за баррель после продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+ еще на один месяц. Впрочем, не исключено, что определенные коррективы в динамику нефтяного рынка может внести сегодняшняя пресс-конференция министров энергетика РФ и Саудовской Аравии по итогам сделки.

В целом на глобальных рынках преимущественно сохраняется позитивный настрой, основанный по-прежнему на ожиданиях восстановления глобального экономического роста после снятия карантинных ограничений. Данный фактор поддерживает спрос на риск, в том числе и интерес к российской валюте. В целом за последний месяц рубль укрепился более чем на 7% к доллару (индекс MSCI EM Currency вырос чуть более чем на 2%) и более чем на 3% к евро, так как позиции евро поддерживались на международным рынке ожиданиями по расширению помощи ЕЦБ экономике и банкам еврозоны и продажами доллара на фоне общего усиления аппетита к риску.

Возобновление международных поездок пока может усилить спрос на валюту лишь в ограниченном объеме. В СМИ появилась информация о планируемом возобновлении Россией международного авиасообщения с 15 июля, что выступает фактором против отечественной валюты, как и в целом возобновление импортных потоков товаров и услуг с открытием границ. Тем не менее, пока авиасообщение вероятно будет возобновлено лишь со странами ЕврАзЭС и СНГ, тогда как перспектива турпоездок в западные страны остается неясной. В результате спрос на валюту в данном ключе будет оставаться ограниченным даже после открытия первых международных границ.

На неделе все внимание на ФРС. Ключевым событием текущей недели станет двухдневное заседание ФРС. Не исключено, что по его итогам рынки получат комментарии о дальнейшей готовности ФРС поддерживать экономику всеми доступными инструментами, что усилит аппетит инвесторов к риску и будет способствовать сохранению интереса к валютам развивающихся стран.

Окончание периода усреднения обязательных резервов в ЦБ должно пройти в комфортной обстановке; ожидания по снижению ключевой ставки будут поддерживать спрос на ликвидность от Федерального казначейства по плавающим ставкам. На российском денежном рынке во вторник банки будут завершать очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, однако текущий запас ликвидности по всей видимости позволит осуществить данный процесс в комфортных условиях.

В свою очередь, Федеральное казначейство проведет 3 депозитных аукциона с совокупным объемом размещения средств на 640 млрд руб. Можно ожидать повышенного спроса на аукционе с плавающей ставкой (лимит 70 млрд руб.), так как сроки возврата средств на двух других аукционах с фиксированной ставкой будут уже после заседания ЦБ 19 июня, на котором может быть резко снижена ключевая ставка, что сделает невыгодным привлекать средства сейчас по фиксированной ставке. По сегодняшним операциям РЕПО казначейство проведет два аукциона на 1 и 7 дней, однако с учетом хорошего запаса ликвидности у банков перед усреднением резервов в ЦБ, можно не ожидать повышенного спроса на ликвидность. В то же время, как и в случае с депозитными аукционами, можно ожидать повышенного интереса к РЕПО на 35 дней по плавающей ставке, аукцион по которому пройдет в четверг перед длинными выходными (с лимитом 70 млрд руб.).



