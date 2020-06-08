По итогам года темпы роста цен в России составят около 3,6%
Помесячный рост потребительских цен в России в мае замедлился до 0,3% по сравнению с 0,8% в апреле. Несмотря на то что в мае 2019 года помесячная инфляция также составила 0,3%, в мае 2020 года темпы годового роста цен снизились с 3,1% до 3,0% из-за эффекта округления. Майское замедление инфляции в основном было обусловлено тем, что цены на продукты питания повысились всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после апрельского роста на 1,7%. В итоге годовые темпы продовольственной инфляции в мае снизились до 3,3% (против 3,5% в апреле). В непродовольственном сегменте помесячный рост цен замедлился незначительно: с 0,4% до 0,3%, а его годовые темпы остались прежними — 2,8%. В то же время рост цен на услуги ускорился за май с 0,1% до 0,5% и составил 3,0% относительно аналогичного периода 2019 года (по сравнению с 2,9% в апреле). Базовая помесячная инфляция в мае снизилась до 0,3% против апрельских 0,5%.
В первой половине мая рост потребительских цен был нулевым, но во второй половине месяца ускорился до 0,1%, вероятно, на фоне ослабления карантинных мер и повышения потребительского спроса. В последующие месяцы годовая инфляция в России, вероятно, будет выше, однако мы полагаем, что ускорение окажется умеренным, и по итогам года темпы роста цен составят около 3,6%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200608/831589930.html