Помесячный рост потребительских цен в России в мае замедлился до 0,3% по сравнению с 0,8% в апреле. Несмотря на то что в мае 2019 года помесячная инфляция также составила 0,3%, в мае 2020 года темпы годового роста цен снизились с 3,1% до 3,0% из-за эффекта округления. Майское замедление инфляции в основном было обусловлено тем, что цены на продукты питания повысились всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после апрельского роста на 1,7%. В итоге годовые темпы продовольственной инфляции в мае снизились до 3,3% (против 3,5% в апреле). В непродовольственном сегменте помесячный рост цен замедлился незначительно: с 0,4% до 0,3%, а его годовые темпы остались прежними — 2,8%. В то же время рост цен на услуги ускорился за май с 0,1% до 0,5% и составил 3,0% относительно аналогичного периода 2019 года (по сравнению с 2,9% в апреле). Базовая помесячная инфляция в мае снизилась до 0,3% против апрельских 0,5%.

В первой половине мая рост потребительских цен был нулевым, но во второй половине месяца ускорился до 0,1%, вероятно, на фоне ослабления карантинных мер и повышения потребительского спроса. В последующие месяцы годовая инфляция в России, вероятно, будет выше, однако мы полагаем, что ускорение окажется умеренным, и по итогам года темпы роста цен составят около 3,6%.



