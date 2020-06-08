Достигнутое соглашение ОПЕК+ должно отчасти успокоить мировой рынок нефти
Достигнутое соглашение должно отчасти успокоить мировой рынок нефти, т. к. спрос, на наш взгляд, остается относительно слабым. В то время как участники ОПЕК+ довольно дисциплинированно выполняют договоренности, некоторые производители сланцевой нефти в США уже планируют частично возобновить работу остановленных скважин на фоне быстрого восстановления нефтяных цен. Продление текущих ограничений на добычу еще на месяц означает, что в июле российским нефтяным компаниям придется дополнительно сократить добычу на 0,5 млн барр./сут (в общей сложности — на 15,5 млн барр. за месяц), или менее чем на 0,5% от совокупного ожидаемого годового объема.
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