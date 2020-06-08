В пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, которая проходит раз в две недели.

В целом текущие экономические данные указывают на наличие "значительного пространства" для снижения ставки. На предыдущей пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной слово "значительное" не фигурировало. При этом на прямой вопрос, выросла ли вероятность снижения ставки на 100 б. п., председатель ЦБ ответила, что такая возможность имеется, однако соответствующее решение будет приниматься на заседании. Похоже, подобное снижение пока не является базовым сценарием. Более того, на вопрос о том, возможно ли снижение ставки более чем на 100 б. п., Эльвира Набиуллина указала, что ЦБ предпочитает снижать ставку плавно. Она сослалась на то, что быстрое снижение ставки сокращает маржу банков. Тем не менее регулятор может действовать быстро, но только в случае, если ситуация значительно отклоняется от прогноза. Похоже, сейчас этого не наблюдается.

Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России продал $4,3 млрд (около 330 млрд руб.) из средств, полученных от продажи 50% обыкновенных акций Сбербанка правительству РФ за средства ФНБ (в рублевом эквиваленте — 2,14 трлн руб.). Глава ЦБ сообщила, что у ЦБ остались еще валютные средства от этой сделки в эквиваленте около 1,8 трлн руб.,, которые он может продать до 30 сентября этого года в случае понижения цены Юралз ниже $25/барр. После этой даты Банк России объявит, как именно будет продан этот объем, который, вероятно, останется неизменным с учетом недавнего восстановления цен на нефть.

Ранее мы оценивали объем проданной валюты со стороны Банка России в рамках сделки по продаже акций Сбербанка в $8 млрд — как разницу между объемами операций ЦБ и Минфина на валютном рынке с 10 марта по 12 мая. В марте Минфин должен был покупать валюту у Банка России в объеме 6,3 млрд руб., а в апреле Минфин стал продавать ему валюту в объеме 3,5 млрд руб. в день. При этом в марте Банк России начал упреждающие продажи валюты на рынке в соответствии с бюджетным правилом, которые, скорее всего, закончились в начале апреля, когда Минфин начал продавать валюту Банку России, а с 19 марта он начал осуществлять дополнительные продажи валюты, связанные со сделкой по продаже акций Сбербанка, пока цена на нефть марки Юралз была ниже $25/барр. Вероятно, сумма $4,3 млрд — это разница между фактическими и упреждающими продажами валюты Банком России в марте и начале апреля, а также между фактическими объемами продажи валюты Банком России на рынке в апреле и продажами валюты Минфином Банку России в этот период.

При текущем курсе рубля около 68 Банк России должен продать около $26 млрд в связи со сделкой по продаже Сбербанка. В то же время он должен приобрести около $20 млрд в рамках дополнительных покупок валюты для компенсации невыкупленных объемов в 2018 году. Мы полагаем, что по этим суммам будет проведен взаимозачет в сентябре, при условии что цены на нефть останутся на текущем уровне. Тем не менее даже после этой операции Банк России должен будет продать около $6 млрд. Это небольшая сумма, но тем не менее ее продажа, или сокращение на ее объем покупок валюты по бюджетному правилу (если цена на нефть превысит базовый уровень) поддержит рубль, который, по нашим ожиданиям, укрепится к концу года до 64 за доллар.

Мы полагаем, что ЦБ теперь видит более значительный потенциал снижения ставки, и если раньше наш базовый сценарий предполагал, что к концу года ставка может быть снижена до 4,5%, то сейчас мы склоняемся к тому, что снижение будет значительнее — до 4,0%. Более медленный рост цен, укрепление рубля и ослабление инфляционных ожиданий дают ЦБ возможность смягчать политику. С другой стороны, ЦБ сохраняет осторожность и, похоже, пока не готов снижать ставку на 100 б. п. и более, поэтому мы оставляем в силе прогноз, согласно которому ключевая ставка в июне будет уменьшена на 50 б. п.



