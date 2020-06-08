Ну, вот кризис и завершился. По крайней мере, глядя на индекс NASDAQ, такой вывод можно сделать совершенно точно. В пятницу NASDAQ обновил свой абсолютный исторический максимум и переписал его значение, которое было установлено ровно перед началом коронавирусного обвала в середине февраля этого года. Правда, максимум по закрытию дня все же устоял, но те 3 пункта, которые NASDAQ не дотянул до рекорда — это чистая формальность. Кроме того, следует также отметить рекордные обороты, которые мы наблюдали в последние дни. Большие деньги, судя по всему, пришли-таки на рынок.

Казалось бы — все хорошо? Но ясного и четкого ответа на этот вопрос пока точно нет. Слишком уж сильно текущее ралли на фондовом рынке похоже на некий хайп, который вот-вот должен завершиться.

Но как бы то ни было, а прошедшая неделя оказалась в итоге супер хорошей. Индексы выросли и выросли сильно. Старичок Dow Jones (DJIA-30) ринулся вдогонку за своими младшими товарищами индексами NASDAQ и S&P500 и благодаря повышенному спросу в акциях промышленных Неделя начинается тихо и спокойно. По крайней мере такой вывод можно сделать по итогам первой половины дня понедельника. За выходные, к счастью, ничего такого из ряда вон выходящего не случилось и поэтому сегодня торговля начинается, что называется, с чистого листа.

Участники рынка не спеша переваривают пятничный рекорд в индексе NASDAQ и думают — идти дальше или все же сделать паузу? Чисто технически пауза напрашивается. После недели бурного роста стоит остановиться и осмотреться. Наверное, именно поэтому все рынки — и азиатские, и европейские, и фьючерсы на американские индексы дружно жмутся к нулевым отметкам и особо не видно никаких поползновений с какой-либо стороны хоть как-то изменить ситуацию. Да и день сегодняшний этому способствует — нет ни макро данных, ни значимых выступлений со стороны видных политиков и экономистов. Кроме всего прочего, участники рынка держат в уме тот факт, что завтра начнется плановое заседание FOMC ФРС США и в среду мы как обычно узнаем решение о ставке, а также послушаем пресс-конференцию Председателя ФРС Джерома Пауэлла. А вдруг он скажет что-то новое? Хотя никто на это, по правде говоря, не надеется.

Так что, если ничего форс-мажорного сегодня не случится, то рынок будет с большой вероятностью закрепляться на завоеванных позициях и далеко от текущих уровней вряд ли уйдет.

На уровне отдельных акций нужно следить за акциями фармацевтического гиганта Gilead Sciences (GILD), которые находятся сегодня в зоне турбулентности из-за весьма противоречивых сообщений о возможных переговорах по слиянию этой компании с британской AstraZeneca (AZN).