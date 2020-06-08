Акциям "Татнефти" предстоит пробой 600 рублей
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Аэрофлота (+5,17%) и депозитарные расписки Ленты (+4,78%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 3,70%. В лидерах снижения были котировки Акрона (-3,80%) и бумаги НЛМК (-2,80%).
Бумаги Татнефти в понедельник пытаются продолжить рост после публикации в конце прошлой недели в целом нейтральных финансовых результатов за 1-й кв. по МСФО.
С технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти поднялись к максимумам с апреля, но столкнулись с психологически важной отметкой 600 руб., у которой расположена и средняя полоса Боллинджера недельного графика. ADX дневного и недельного графиков в целом говорят об ослаблении нисходящего тренда и возможном пробое 600 руб. с первой целью движения 629,50 руб. Тем не менее важность сопротивления, наряду с рисками коррекции нефтяных цен, скорее призывают подождать закрепления выше 600 руб. ввиду опасности отскока в район 570,50 руб. Падение ниже 570,50 руб. будет говорить о смене краткосрочного тренда на нисходящий и рисках движения к 500-550 руб.
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