Глобальные рынки продолжают реагировать на главные события пятницы и субботы: рост занятости в США и решение ОПЕК+ придержать сделку как минимум до конца июля. Общий позитивный фон также был подкреплен данными за май по экспорту из Китая и статистикой из Японии, ее ВВП в первом квартале сократился в рамках прогнозов. Как следствие, ведущие площадки сегодня настроены преимущественно на позитив: азиатские индексы в плюсе до 1,4%, европейские площадки нейтральны, фьючерсы на США прибавляют около 0,5%.

Нефть после продления сделки ОПЕК+ поднялась до $43,4. Саудиты объявили на выходных новые цены поставок на июль, практически полностью перекрыв жесткий мартовский дисконт, который они вводили, чтобы «наказать» Россию. Новая реальность открыла биржевым игрокам путь на очередные высоты по Brent. Мы не исключаем, что сегодня к вечеру баррель пойдет тестировать диапазон $43,5-$45,2. С его преодолением эпоха ценовых войн на рынке нефти будет полностью завершена.

Российские индексы поднялись на новые локальные максимумы. РТС впервые с 3 июня повторил выход к 1300 пунктам и продолжает расти в своем новом диапазоне. Ожидаем, что сегодня может состояться подъем выше 1320 пунктов. В течение этой недели, хотя она и будет короткой, рынок способен вырасти до 1380 пунктов.

Индекс Мосбиржи растет менее уверенно, чем РТС по причине параллельного роста рубля. Тем не менее торги идут вплотную к максимумам прошлой недели – 2820 пунктов. Сегодня мы можем протестировать 2850 пунктов. До конца недели вполне достижимыми выглядят уровни 2860-2880.

Рынок акций сегодня растет почти по всему периметру. В лидерах: Аэрофлот (+5%), М.Видео (+4,7%), Татнефть (+4,3%), Лента (+4,2%), Русгидро (+3,3%), Магнит (+3,2%). Акции авиаперевозчика растут после публикации методических рекомендаций Росавиации по восстановлению полетной сетки. Из нее следует, что Турция и Китай могут быть открыты для полетов к середине лета. На этом фоне отметка 100 рублей за акцию Аэрофлота становится достижимой уже на этой неделе (+6,3% к текущей цене).

В число аутсайдеров сегодня попали: Акрон (-4,1%), НЛМК (-2,2%), Полюс (-2%), Полиметалл (-1,6%), Россети (-1,4%). Движение котировок связано по большей части с корпоративной повесткой, прошедшими дивидендными выплатами и собраниями акционеров. Особенно привлекательно теперь смотрятся бумаги Акрон. Цена может восстановиться на общем рыночном позитиве до 5900 рублей на ближайших сессиях, это более 4% прироста.

Доллар снизился до 68,04 рублей и до конца дня может попробовать перевалить ниже круглой отметки 68 за единицу. По американской валюте ближайшая цель – 67,7 рублей. Евро держится чуть увереннее, чем доллар, что объясняется новым раундом его укрепления ко всем другим мировым валютам. Тем не менее в паре с рублем европейская денежная единица ушла ниже 77. Вполне достижимой на ближайшие пару сессии выглядит отметка 76,5 (это был минимум прошлой недели).