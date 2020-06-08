"Фосагро": время сеять или время пожинать?
Мы приступаем к анализу российского производителя удобрений, компании ФосАгро, с рекомендации ПО РЫНКУ и РЦ $15/ГДР. ФосАгро занимает уверенную позицию в секторе фосфорных удобрений, располагает собственной сырьевой базой и лидирует на кривой затрат. Компанию характеризуют сильный баланс, привлекательная дивидендная политика и хорошо сбалансированный профиль роста. Тем не менее, производители удобрений сталкиваются с большими трудностями в связи с новыми пост-COVID реалиями, а также на фоне серьезных изменений в секторе удобрений и сельского хозяйства. Цены на фосфорные и сложные удобрения (NPK) находятся под давлением низких цен на сельхозпродукцию, падения цен на сырье (так, цены на газ находятся на своих исторических минимумах) и увеличения экспортно-ориентированных производственных мощностей среди ключевых компаний-аналогов. Пост-COVID-19 риски включают давление на производителей химических удобрений со стороны ESG стандартов; новых сельскохозяйственных технологий (развитие вертикального фермерства, парниковых хозяйств, итд); изменений предпочтений в питании, связанных со смещением предпочтений населения в пользу пищи растительного происхождения и постепенным уходом от мясной продукции, а также локализации сельскохозяйственного бизнеса, исходя из соображений продовольственной безопасности, учитывающей возможный карантин и связанные с ними ограничения. Наш прогноз цены основан на равном 33% соотношении ДДП и мультипликаторов EV/EBITDA (6) и PE(10) на 2021 год. По мультипликаторам ФосАгро торгуется со значительным дисконтом по отношению к конкурентам: 49% по EV/EBITDA 2020П и с дисконтом в 56% по P/E 2020П.
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