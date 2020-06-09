Вчера индекс МосБиржи закрылся на положительной территории, реагирую на рост цен на нефть. Правда, как часто бывает, опытные инвесторы используют хорошие новости по нефти для фиксации прибыли по «длинным позициям». Вчерашний максимум по нефти (Brent) был на уровне 43,41, а сопротивление находится на уровне 46.

До этой недели нефтяные цены росли 6 недель подряд и надо быть очень смелым, чтобы покупать нефтяные контракты в расчете на пробитие уровня сопротивления 46. Цены на нефть соскочили вниз с краткосрочного повышательного тренда, сформированного 29 мая с.г. и в ближайшие дни можно ждать их снижения или боковую динамику. Цена 40 долларов за баррель это хороший знак, того что часть мировой экономики после резкого спада восстановится, например авиаперевозчики. Но одновременно это и плохой знак того, что в конце года сланцевые нефтяники из США нарастят добычу. Страны, недовыполнявшие свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ в мае-июне, обязались дополнительно сократить добычу в июле-сентябре, но есть сомнения, что они выполнят свои обещания. Цены на нефть находятся в «зоне быков», но в случае пробития вниз поддержек 34 и 29 долларов игра на повышение станет неперспективной. По-прежнему считаю, что во второй половине года мы увидим снижение цен на нефть. Котировки как минимум протестируют поддержку 29 долларов.

В целом до конца года рынок будет новостным и спекулятивным. Экономические данные будут игнорироваться, что мы видим по динамике акций авиакомпаний. «Мы призываем людей игнорировать экономические данные», — заявил Байр Шутте, главный стратег по инвестициям Northwestern Mutual, — «Рынок — это механизм, ориентированный на будущее — он с нетерпением ожидает лучшего будущего».

Есть четыре важных блока новостей, которые влияют на рыночные котировки: новости по стимулированию экономик со стороны Федеральной резервной системы и ведущих Центробанков, новости по новым вакцинам от коронавируса и новости о торговой войне США и Китая. Для русского рынка еще важны новости по нефти. Все! Экономические данные будут стоять на «запасном пути». Недаром аналитик одного из ведущих банков каждое утро «рисует» в соцсетях графики заболеваемости коронавирусом, они сейчас важнее графиков безработицы. Более 42 миллионов американцев потеряли работу и обратились за пособиями по безработице, в России есть огромная скрытая безработица, но рынки это мало волнует.

Цены на золото нашли поддержку на уровне 1680 долларов. Поскольку на недельном графике есть «медвежьи» расхождения сложно гарантировать, что эта поддержка устоит, и цены не опустятся на следующую поддержку 1600 долларов. Но трейдеры в США вчера пользовались моментом и покупали акции золотобывающих компаний. К примеру, котировки акции Barrick Gold Corporation выросли на 1,16%, Newmont Goldcorp Corp на 1,42%. Сразу скажу, что покупали далеко не все акции в этом секторе, а наиболее надежные и крупные. На нашей бирже акции компании Полюс снизились на 0,95%. Как выяснилось вчера некоторые инвесторы сформировали позиции в районе 11000-11400 и они пишут мне письма с вопросами. Не знаю что им делать. Предпосылок для взрывного роста цен на золото в июне я не вижу. Купить эти акции по 9400 и по 10000 с целью повышении 10500 это здоровая идея. А тем, кто купил по 11000 придется запастись терпением. Не все потеряно, разумеется. Аналитики банка Credit Suisse считают, что в следующем году средняя цена на золото будет 1800 долларов за унцию.