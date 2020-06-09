Вчера торговая динамика была смешанной. В лидерах роста бумаги авиакомпаний, в том числе Аэрофлота (+6,57%). Лидерами падения стали акции Акрона (-4,20%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 68-69.

Рынок отыгрывает новости борьбы с коронавирусом. Ослабление режима самоизоляции вошло в активную фазу. Мощности нефтегазового сектора, ориентированные на внутренний рынок, могут быть восстановлены до мартовских за несколько дней. Игроки спекулируют на теме возобновления международных перелетов в полном объеме, но на это потребуется не менее одного-двух месяцев. Новостной фон остается позитивным. Ожидаем, что лидерами роста до конца недели будут акции промышленных компаний и авиасектора.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры в паре USD/RUB: диапазон 68,00-69,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2750-2800 пунктов. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном.