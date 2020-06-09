Американские биржевые площадки в понедельник продолжили рост. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,20%, закрывшись на отметке 3232,39 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,7%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,13%, обновив предыдущий рекорд. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,87%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на четыре базисных пункта, до −0,32%.

В понедельник рынок продолжил отыгрывать пятничный отчет о занятости в США, который вселил надежду инвесторам, что худшее для американской экономики уже позади. В среду в фокусе игроков будут итоги заседания Федеральной Резервной Системы США. Как ожидается, ФРС оставит ставку без изменения, однако регулятор может сделать акцент на неуправляемом росте стоимости заимствований, который усиливает нагрузку на бизнес, домашние хозяйства, а также повышает цену антикризисных мер правительства.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 3,52% и закрылись на отметке $40,74. Поводом для закрытия длинных позиций послужили ожидаемые итоги министерской встречи ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о том, что инициативное сокращение добычи, сделанное Эр-Риядом, Кувейтом и Эмиратами, на июнь продлеваться не будет. Кроме того, по ходу роста цен на нефть на рынке появляются опасения в отношении североамериканских производителей сланцевой нефти, которые постепенно начали восстанавливать добычу. Сегодня в 23:30 МСК игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вместе с настроениями на заокеанских биржах определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду. Текущие поддержки во фьючерсном контракте Brent — $39—40.

В понедельник индекс Мосбиржи прибавил 0,13%, закрывшись на отметке 2796,3 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2760 и 2735 пунктов, сопротивление — 2830 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 127000 и 125000 пунктов, сопротивление — 130000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 68,20, прибавив 0,5% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 68 и 67,45, сопротивления — 68,70 и 69.