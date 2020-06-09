В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Перспективы постепенного снятия ограничительных мер, ранее введенных в связи с пандемией, оказывают поддержку спросу на бумаги Аэрофлота (AFLT, +6.6%). Магнит (MGNT) подорожал на 2.7%, Алроса (ALRS) – на 2.2%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.8%. Тем временем акции НЛМК (NLMK) подешевели на 3.1% из-за закрытия реестра «под дивиденды». Лукойл (LKOH) потерял 1.6%, МосБиржа (MOEX) – 1.4%, Транснефть (TRNFP) – 1.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции авиакомпании ЮТэйр (UTAR) подорожали на 14.3%, ОР (OBUV) – на 13.5%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 7.4%, РусГидро (HYDR) – на 6.4%.

Фондовые индексы США повысились еще на 1.1% — 1.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка повышения по индексу РТС – возможно снижение активности покупателей на рынках в целом после заметного движения вверх по мировым фондовым индексам, пока не подкрепленного существенным улучшением макроэкономических прогнозов. Так, Всемирный банк в обновленном прогнозе предсказывает худший год для мировой экономики с 1940-х, ожидая сокращения глобального ВВП в текущем году на 5.2%, а Национальное бюро экономических исследований США (NBER) объявило, что США находятся в рецессии с февраля текущего года.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 68.5 по паре доллар-рубль – на рынке в целом возможен период затишья перед комментарием ФРС США по итогам регулярного заседания (10.06) и встречей министров финансов стран ЕС (09.06).