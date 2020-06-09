Индекс Мосбиржи вчера вновь не смог закрепиться выше зоны сопротивления 2780-2810 пунктов. Вроде и открылись мы хорошо, и американские индикаторы подрастали весь день. Но инвесторы сконцентрировались на нефти, которая вполне прогнозируемо начала корректироваться по факту решения ОПЕК+ сохранить нынешний уровень добычи на июль. Именно акции нефтяных компаний не дали рублевому индикатору закрепиться выше сопротивления.

Порадовали вчера акции ритейлеров, резким подъемом отыгравшие сообщения о снятии самоизоляции и пропускной системы в Москве с сегодняшнего дня. Скорее всего, примеру столицы последуют другие регионы, где данные ограничения еще действуют. Тем самым, в ближайшие дни стоит ждать реализации отложенного за время нахождения дома покупательного спроса населения. Рост выручки ритейлеры еще успеют отразить в балансе за второй квартал.

Однако на среднесрочную перспективу покапать акции этого сектора рискованно. Резкое падение уровня доходов населения и отсутствие перспектив их роста приведет к сокращению объема покупок и ухудшению финансового положения крупных торговых сетей уже в ближайшие месяцы.

Более 6,5% прибавили акции «Аэрофлота» на сообщении о возобновлении зарубежных авиарейсов с середины месяца. И эту бумагу мы брать не советуем: авиакомпании и до кризиса жаловались на проблемы и просили госдотаций.

Сегодня на нейтральном внешнем фоне наш рынок откроется недалеко от уровней закрытия понедельника. В дальнейшем вероятность продолжения нисходящей тенденции велика: драйверов роста нет никаких.

Под давлением будет «Норильский Никель» из-за снижения цен на его продукцию. Однако далеко бумага не просядет – она и так в конце прошлой недели стала перепроданной на информации о техногенной катастрофе в Норильске.

На рынке нефти ждем стабилизации цен в районе 40 долларов за баррель. Все драйверы роста уже отыграны, поводов для снижения пока не видно. Поэтому ждем данных по Америке, от которой во многом будет зависеть скорость достижения сбалансированности на мировом рынке нефти.

Несмотря на откат нефтяных цен, рубль вчера уверенно укреплялся. Большие и, похоже, спекулятивные объемы на продажу доллара вышли на рынок во второй половине торгов. В результате, пара доллар-рубль всего 20 копеек не дошла до стратегической цели своего снижения в 68 руб за доллар.

Не отреагировал рубль и на новость об отмене самоизоляции, хотя для него это событие отрицательное, поскольку рост деловой и покупательской активности будет стимулировать активность импортеров.

Пока объяснить вчерашние продажи валюты кроме как спекулятивным интересом каких-либо крупных игроков мы не можем.

Не исключено, что сегодня пара доллар-рубль протестирует отметку 68, но поводов для закрепления ниже мы не видим.