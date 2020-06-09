Внешний фон перед стартом торгов в России вновь позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть дорожает. Однако стоит отметить небольшое отступление валют сырьевой группы после бурного укрепления накануне. В начале дня ждём возвращение индекса МосБиржи выше 2800 пунктов. Ситуация в рубле не столь очевидная. С одной стороны, отечественная валюта может последовать за сырьевыми коллегами, а, с другой — для рубля более важным является возобновление роста котировок нефти и подготовка рынка к размещениям ОФЗ в среду.

По итогам торгов 8 июня индекс МосБиржи поднялся на 0,13% до 2796,30 п., а РТС на 0,23% до 1288,71 п. Нефть подарила отечественному рынку рост в течение дня, но она же его почти свела на нет к закрытию. Все дело в том, что рынок отреагировал на снятие дополнительных добровольных сокращений добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Впрочем, опасения могут оказаться напрасными. Во всяком случае, Китай в мае показал рекордные объёмы импорта нефти на уровне 11,3 млн бар. в сутки. В конце июня и в июле начнётся активное восстановление спроса, так как во многих странах уже оглашают планы по восстановлению полётов, да и карантинные меры также сводятся до минимума. К примеру, с 15 июля будет восстановлено авиасообщение со странами ЕАЭС и СНГ. На этой новости бумаги «Аэрофлота» взлетели на 6,57%. Меж тем, в нефтегазовом секторе оптимизм угасал в течение дня. В итоге, «ЛУКОЙЛ» подешевел на 1,61%, «Роснефть» потеряла 0,45%, а привилегированные акции «Сургутнефтегаз» упали на 1,3%. Впрочем, по последним также отработал фактор укрепляющегося рубля, как и по бумагам металлургов. Бумаги НЛМК упали на 3,11% после дивидендной отсечки. Однако вернёмся к лидирующей группе, где весьма неплохо смотрелся сектор розничной торговли: «Лента» (+5,14%), «САФМАР» (+2,77%), «Магнит» (+2,7%). Активность была достаточно высокой и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 96,892 млрд рублей. Стоит отметить один важный технический момент. Индекс МосБиржи не смог переписать свой недавний максимум внутри дня, но ещё имеет шанс показать его на дневном графике. Если же пессимисты смогут удержать рубеж 2830-2850, то вероятность коррекции существенно возрастёт.

Рубль следовал глобальным тенденциям. CAD, AUD, NZD укреплялись против доллара США от 0,4% до 0,8%. К вечеру доллар также стал уступать евро, фунту и иене. Многие связывают это с успокоением глобального капитала по поводу пандемии и поиском более высокодоходных историй. Впрочем, если слово высокодоходный к рублю относится в полной мере, то остальные упомянутые валюты имеют преимущественно отрицательную доходность. В любом случае, у рубля есть поводы для дальнейшего наступления против доллара, как за счёт разницы в ставках, так и благодаря улучшению перспектив нефтяных доходов.

Давно этого не было, но вот снова NASDAQ закрыл день на рекордной отметке. Смягчение карантинных мер в Нью-Йорке и других крупных городах побуждает инвесторов рассчитывать на дальнейшее быстрое восстановление деловой активности. На рынке обсуждают вопрос стимулов ФРС, но пока большинство склонно ожидать, что регулятор не будет свёртывать свои стимулы, пока безработица остаётся далёкой от прежних низких значений. Соответственно, рынки продолжат получать ликвидность. NASDAQ закрыл день на рекордном уровне, но всё же наиболее сильный рост показали бумаги энергетического сектора, а также связанные с путешествиями. Рост сектора энергетики составил 4,32%, вслед за ним расположились коммунальные услуги (+2,64%) и коммуникации (+2,08%). В составе DJIA самый сильный рост был в бумагах Boeing Co. (+12,2%) на ожиданиях восстановления авиаперевозок. И, наконец, бумаги Gilead Sciences отреагировали скромным ростом в 0,28% на сообщения о предложении AstraZeneca (+2,35%) по слиянию компаний. Важной статистики в понедельник не было, поэтому рынку ничто не мешало культивировать оптимизм надежд на выход экономики из COVID-19 шока при масштабных программах ликвидности ФРС. По итогам дня DJIA вырос на 1,70% до 27572,44 п., NASDAQ поднялся на 1,13% до 9924,74 п., а S&P 500 повысился на 1,2% до 3232,39 п.

Азиатские рынки, в целом продолжили американский оптимистичный настрой. Впрочем, наиболее сильный рост был в австралийском S&P/ASX 200, который пропустил понедельник из-за выходного в стране. Проблемы испытывали японские индексы. Однако причиной этому является укрепление иены до 108,0 за доллар, хотя накануне курс был близок к 109,3. Типичным примером реакции рынка на стимулы и государственную поддержку стали акции авиакомпании Cathay Pacific в Гонконге. Торги акциями были приостановлены на фоне сообщений о выделенных 30 млрд гонконгских долларов, что привело к росту котировок до дневного лимита. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23058,99 п. (-0,51%), Hang Seng — 25196,01 п. (+1,69%), Shanghai Composite — 2953,96 п. (+0,55%).

Коррекция в нефти была недолгой. Накануне рынок негативно реагировал на то, что в июле Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт снимут с себя дополнительные добровольные обязательства по ограничению добычи в объёме 1,18 млн бар. в сутки. Однако новости о дальнейшем смягчении карантинных мер заставляют рынок думать о восстановлении спроса на нефть. Кроме того, предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США на 1,5 млн бар. за прошлую неделю. Соответственно, производители сделал всё возможное со своей стороны и дальнейший позитив в нефти будет связан с динамикой восстановления потребления. И немного о золоте. Растущий оптимизм на рынках привёл к тому, что котировки отступили к уровню $1700 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1128,11 тонн до 1125,48 тонн. К 9:00 мск Brent — $41,08 (+0,69%), WTI — $38,54 (+0,92%), Золото — $1702,5 (-0,15%), Медь — $5715,5 (+1,05%), Никель — $13025 (-0,30%).

Индекс доллара повышался на 0,09% до 96,71 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,85% с 0,88% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,129 (+0,04%), GBP-USD — $1,271 (-0,06%), USD-JPY – 107,99 (-0,39%).