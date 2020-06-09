Российский рынок акций подрастет в начале дня на умеренно позитивном внешнем фоне, рубль мало изменится. Рост азиатских рынков и стоимости нефти поддержат отечественный рынок акций, однако консолидация валют развивающихся стран перед началом торгов на отечественной площадке не дадут сил для направленного движения рубля.

ПРОГНОЗЫ

"С учетом сильного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2800-2810 пунктов.

"Внешний фон перед стартом торгов в России вновь позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть дорожает… В начале дня ждем возвращение индекса Мосбиржи выше 2800 пунктов", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

В то же время аналитик считает, что ситуация в рубле не столь очевидная. С одной стороны, отечественная валюта может последовать за сырьевыми коллегами, а с другой — для рубля более важным является возобновление роста котировок нефти и подготовка рынка к размещениям ОФЗ в среду, указывает он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 67,6-68,3 рубля.

На валютной секции Московской биржи в начале дня Богдан Зварич из Промсвязьбанка ждет бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам.

"Стабилизация рынка энергоносителей в районе 41 доллара по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия понедельника не дадут поводов для направленного движения в российской валюте", — считает он. В результате пара доллар-рубль проведет первые часы торгов в районе 68-68,5 рубля, полагает аналитик.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие биржевые индексы США закрыли торги понедельника ростом на фоне ослабления опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра преимущественно растут на 0,15-0,19%, при этом фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,03%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном в плюсе: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,55%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,96%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2,55%, при этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,35%.

Стоимость нефти растет на 0,78%, до 41,12 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,01% — до 1,1291 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ повысился в понедельник, растеряв часть дневного роста.

Снижение аппетита к риску на мировых площадках и падение рынка нефти помешало российским акциям удержаться на максимумах с начала марта.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,13%, до 2796,30 пункта, индекс РТС — на 0,23%, до 1288,71 пункта. Днем основные индексы поднимались до 2825,31 пункта и 1306,27 пункта (максимума с 5 марта) соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 50 копеек — до 68,2 рубля, евро — на 53 копейки, до 77,03 рубля, следует из данных Московской биржи.