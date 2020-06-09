В понедельник кривая доходности ОФЗ на участке 5-15 лет сместилась вверх еще на 2-4 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросла до 5,72% годовых. Коррекция на рынке рублевых облигаций продолжается на фоне пересмотра рыночных ожиданий по уровню ставок мировых ЦБ после выхода экономики из спада. Также инвесторы опасаются роста предложения нового длинного госдолга в связи с потребностями финансирования дефицита бюджета и антикризисных программ, как в России, так и в других странах.

Учитывая восстановление цен на нефть выше 40 долл/баррель Brent, а также перспективы закрепления инфляции в России на уровне 3,0 —3,2% в июне и в пределах 3,9% до конца года, мы считаем длинные ОФЗ интересными для покупки на текущем уровне. Ждем снижения ключевой ставки 19 июня на 100 б.п. и видим потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ до 5,3-5,4% годовых.