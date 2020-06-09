После успешного преодоления отметки USD/RUB 70 в начале прошлой недели курс рубля торговался в широком диапазоне 68.0-69.5 (на вчерашних минимумах – 68.04). Ближайшей целью на укрепление остается уровень 200-дневного скользящего среднего (67.24), однако круг факторов, способных спровоцировать очередное движение вниз по USD/RUB, постепенно сжимается.

Наиболее вероятный кандидат для этого – конвертация выручки экспортерами для выплаты дивидендов и налогов. Но этот фактор также отличается наименьшей прозрачностью относительно наличия или отсутствия необходимости продавать валюту у конкретных компаний.

В остальном, расклад сил выглядит сбалансированно-противоречивым. Глобальные рынки продолжают радоваться улучшению статистики по коронавирусу и экономике – но это все еще не повод для нерезидентов покупать рублевые активы, такие как ОФЗ (доходности длинных выпусков вновь росли в понедельник). Тем более, сохраняются очаги возможного напряжения, в частности, оси США-Китай и ЕС-Великобритания. Продление сделки ОПЕК+ привнесло лишь краткосрочный позитив для нефти – и запустило обсуждение, как скоро интервенции Минфина развернутся на покупку иностранной валюты. Платежный баланс РФ будет неизбежно слабым в грядущем квартале, даже с учетом снижения потребности в валюте для целей туристических поездок.

Текущая неделя не богата на знаковые события, что обещает сравнительно более спокойный характер торгов – переосмысление новых уровней курса займет какое-то время.