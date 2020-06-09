Короткие ставки овернайт в понедельник резко снизились, чего и следовало ожидать, учитывая значительный запас свободных резервов, накопленный в банковской системе на момент, когда до окончания периода усреднения оставалось всего два дня. Средняя ставка однодневного валютного свопа вчера упала на 25 бп (до 4,97%), а ставка RUONIA, по нашим оценкам, снизилась с 5,32% до 5,15–5,20%; к концу дня ставки на межбанке обвалились до 4,7–4,8%. Индекс RUSFAR опустился на 15 бп, до 5,23%. На всех трех аукционах Федерального казначейства (однодневное и недельное репо и 14-дневные депозиты) заявки от банков отсутствовали, что не стало неожиданностью. Между тем сегодня Банк России проведет первый с 12 мая аукцион КОБР, на котором будет предложен июльский транш облигаций в объеме доступных для размещения остатков (302 млрд руб.). Завтра наступает срок погашения июньского транша КОБР на сумму 700 млрд руб., в результате которого будет высвобождено до 400 млрд руб. ликвидности – даже в том случае, если на сегодняшнем аукционе предложенный лимит будет выбран полностью. В связи с этим мы ожидаем, что на недельном депозитном аукционе ЦБ увеличит лимит с 1,11 трлн руб. как минимум до 1,6 трлн руб. О проведении депозитного аукциона тонкой настройки регулятор пока не объявлял, но мы не исключаем такую возможность, и тогда сегодня состоятся сразу два депозитных аукциона.

Котировки 3x6 FRA и 9x12 FRA вчера опустились до 4,72% и 4,51% соответственно. Трехмесячная ставка MosPrime также снизилась (-9 бп, до 5,53%), закрывшись всего на 3 бп выше уровня ключевой ставки ЦБ. Последний раз в котировки MosPrime были заложены столь сильные ожидания участников рынка относительно предстоящего решения Банка России по ключевой ставке еще в апреле 2018 г., перед тем как США ввели санкции против компании Русал. Вслед за вчерашним снижением среднесрочных ставок годовая ставка процентного свопа опустилась на 5 бп (до 4,91%), в то время как длинные ставки денежного рынка закрылись без существенных изменений: в том числе 5-летняя ставка IRS осталась на прежнем уровне в 5,39%, а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа (OIS) снизилась на 1 бп, до 3,88%.