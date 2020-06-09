Индекс-провайдер MSCI объявил о промежуточной ребалансировке индекса Russia 10/40. Все изменения вступят в силу немедленно.

Эта ребалансировка стала следствием опережающей динамики MGNT LI, вес которого превысил пороговое значение в 5%. В результате его вес был снижен на —47 бп, до 4,56%. Также стоит отметить снижение весов GAZP (-67, до 9,13%), SBER (-35 бп, до 6,82%), LKOH (-34 бп, до 9,13%) и TATN (-32 бп, до 4,56%). Между тем сильнее всех был повышен весь GMKN (+44 бп, до 9,13%), CHMF (+27 бп, до 4,47%), IRAO (+26 бп, до 4,25%), PLZL (+25 бп, до 4,15%), POLY (+25 бп, до 4,06%), ALRS (+24 бп, до 3,88%), NLMK (+23 бп, до 3,73%) и MOEX (+22 бп, до 3,61%).

У нас нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Следовательно, мы не ожидаем какого-либо притока пассивных инвестиций в результате ребалансировки. Индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно-управляемыми европейскими фондами. Соответственно, в случае повышения веса тех или иных акций в индексе их вес в портфелях фондов может оказаться ниже, чем в бенчмарк-индексе, и наоборот.