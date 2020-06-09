В начале апреля в ходе видеоконференции со странами ОПЕК+ было согласовано сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года, на 7,7 млн б/с с июня по декабрь 2020 года и на 5,8 млн б/с с января 2021 по апрель 2022 года. По подсчетам Reuters, соблюдение соглашения странами ОПЕК в мае составило 74%. Ирак и Нигерия провели сокращение добычи в мае лишь на 38% и 19% соответственно. Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ в мае добровольно сократили добычу дополнительно на 1,18 млн б/с для компенсации недостаточного сокращения добычи другими членами ОПЕК.

По итогам мая крупнейшие производители – Саудовская Аравия и Россия – сократили добычу на 26,5% и 17,3% до 8,6 и 9,4 млн б/с соответственно по отношению к апрелю, а добыча в США за месяц снизилась на 7% до 11,5 млн б/с. Минэнерго РФ сообщило, что не рассчитывает на строгое соблюдение договоренностей, но продолжает мониторить ситуацию на рынке нефти, проводя консультации с США. Американские компании продолжают сокращать бурение: количество новых буровых установок по состоянию на 6 июня сократилось до 284 единиц против 970 единиц в июне 2019 г.

Действия соглашения ОПЕК+G20 по итогам первого месяца показали хороший результат. Избыток нефти на мировом рынке по оценке Energy Information Administration (EIA) на конец июня может снизиться до 1,6 млн б/с, а с июля 2020 года на рынок может вернуться дефицит поставок. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), баланс рынка нефти в конце II квартала составит +11,8 млн б/с, а на конец III квартала – уже —2,8 млн б/с.

С учётом мониторинга рынка нефти в апреле и мае страны ОПЕК+ провели видеоконференцию 6 июня. По итогам конференции участники ОПЕК+ договорились продлить условия сокращения добычи на 9,7 млн б/с до конца июля с последующим возможным продлением до конца августа. Эти действия помогут избежать наращивания добычи на 2,0 млн б/с, как это было обусловлено в апрельском соглашении. В результате ОПЕК сократит добычу в июле на 6,084 млн б/с, страны ОПЕК+ сократят добычу на 3,016 млн б/с. При этом Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и ОЭА расширят объем добровольного сокращения до 1,2 млн б/с. Участники сделки ОПЕК+, не полностью сократившие добычу нефти в мае, компенсируют сокращение недостающих объемов в июле-сентябре.

Объединенный мониторинговый комитет ОПЕК+ будет встречаться ежемесячно до конца декабря 2020 года с целью рассмотрения ситуации на рынке нефти и составления рекомендаций для действий стран ОПЕК+. Ближайшее заседание запланировано на 18 июня.

Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы сохранится растущая тенденция на мировом рынке нефти, поддерживаемая ограниченными поставками. Это может спровоцировать начало продаж накопленных запасов, которые в странах ОЭСР в июне должны достичь рекордного уровня. Постепенный выход накопленных запасов на рынок может в моменте ограничить рост цен уровнями 40-45$/бар.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает увеличение импорта нефти в Китай. По таможенным данным, импорт нефти в Китай в мае достиг рекордного уровня в 47,97 млн т, что на 12% выше импорта в апреле и на 19,2% выше импорта год назад. Импорт нефти с начала текущего года по май на 5% выше, чем в аналогичный период прошлого года, что указывает на активное заполнение стратегических хранилищ дешевой нефтью. Это снимает текущее напряжение от избыточных поставок на мировом рынке нефти, создавая задел для успешного восстановления экономики в будущем.

Масштабные вливания ликвидности крупнейшими центральными банками и правительствами в мировую экономику пока позволяют надеяться на V-образное восстановление темпов глобального ВВП. По этому сценарию спрос на нефть вырастет до уровня 2019 года к концу 2021 года. Следующие полугодовые встречи ОПЕК и ОПЕК+ запланированы на 30.11–1.12 2020 года.