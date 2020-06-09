Котировки суверенных еврооблигаций стран ЕМ вчера продолжили рост. Как и в конце прошлой недели, лидировали наиболее доходные выпуски. В частности, бонды ЮАР опустились в доходности сразу на 18–21 б.п., доходности других аналогов российских евробондов снизились в среднем на 3–7 б.п. Исключением вновь стали российские выпуски, которые, напротив, поднялись в доходности на 2–4 б.п., чему отчасти способствовал вечерний разворот нефтяных котировок вниз. Но это, на наш взгляд, не было основной причиной их негативной ценовой динамики.

Как мы уже неоднократно отмечали, российские бумаги вследствие роста в мае стали сравнительно дорогими, и для дальнейшего падения их доходностей нужны фундаментальные факторы, которые в данный момент отсутствуют. К слову, индонезийские суверенные евробонды по той же причине пропускают последнюю волну роста котировок на ЕМ; доходности среднесрочных бумаг практически сравнялись с российскими, а долгосрочных – лишь на 40 б.п. выше, тогда как еще в конце мая этот показатель составлял 70 б.п. Сегодня внешний фон для российских выпусков выглядит нейтрально, так что торги могут пройти без ярко выраженной динамики.

Корпоративный сегмент торгуется без привязки к суверенному. Активность в корпоративных выпусках остается

низкой, заметные ценовые изменения присутствуют лишь в отдельных бумагах, причем они противоположны динамике суверенных евробондов. Это лишний раз подтверждает наш тезис о том, что инвесторы проявляют спрос на высокодоходные выпуски приемлемого кредитного качества. В нефтегазовом секторе выпуск LUKOIL’30 (YTM 3,19%) вырос в цене на 25 б.п., причем по доходности он уже практически сравнялся с GAZPRU’30 (YTM 3,13%). В горно-металлургическом сегменте бонды TRUBRU’27 (YTM 5,08%) и POGLN’22 (YTС 5,84%) подорожали на 65 б.п. и 35 б.п. соответственно. В транспортном секторе вся кривая ГТЛК поднялась в цене на 20–25 б.п. Но фаворитами вновь стали субординированные бонды частных банков. Среди евробондов госбанков лишь VEBBNK’25 (YTM 2,90%) прибавил 30 б.п. от номинала. Абсолютными лидерами стали CRBKMO ’27 (YTС 9,87%) и CRBKMO’perp (YTС 12,41%), подскочившие в цене сразу на 2,75 п.п. и 1,75 п.п. соответственно. Однако отметим, что они в целом отличаются высокой волатильностью. Следом за ними оказались ALFARU’30 (YTС 6,29%) и ALFARU 6,95’perp (YTС 6,64%), подорожавшие на 0,5 п.п. и 0,4 п.п. HCFBRU’perp (YTС 11,67%) прибавил в цене 0,35 п.п.