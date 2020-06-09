Укрепление рубля остановилось на фоне коррекции нефтяных котировок
Вчера утром рубль уверенно укреплялся и почти достиг отметки 68 за доллар, обновив локальные максимумы. Это произошло на фоне роста цен на нефть на 1,5% после продления на минувших выходных действующих ограничений ОПЕК+ и вследствие усиления спроса на рискованные активы после публикации в пятницу данных по рынку труда в США. Однако днем и вечером рубль отступил в диапазон 68,2-68,3 за доллар, который является сильным сопротивлением для российской валюты, а на некоторое время дешевел и до 68,6 на фоне падения нефтяных котировок в рамках коррекции после роста в последние дни.
Сегодня утром нефть перешла к росту, что, видимо, говорит об окончании коррекции. Рубль стабилен около уровня 68,3, и мы ждем спокойной и нейтральной динамики рынков сегодня и завтра перед решением ФРС США по денежно-кредитной политике в среду. Основным событием сегодня станет публикация окончательных данных по ВВП еврозоны за 1К20.
Не исключено, что в среду американский регулятор может объявить о таргетировании кривой доходности гособлигаций США, чтобы добиться ее снижения на долгосрочном участке, где она недавно выросла, и поддержать экономику. Если это произойдет, то спрос на рискованные активы вырастет, и рубль сможет преодолеть сопротивление 68,2 за доллар.
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