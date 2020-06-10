Индекс Мосбиржи сегодня продолжит проторговывать диапазон 2770-2820 пунктов
Мировые фондовые рынки в последние недели продемонстрировали впечатляющую восходящую динамику. Настроения инвесторов сместились в сторону уверенности в скором восстановлении мировой экономики, что подкреплялось снятием карантинный ограничений, монетарными и фискальными стимулами и макроэкономической статистикой лучше ожиданий. Для дальнейшего роста необходимы новые драйверы, которые позволят сохранить аппетит к риску на высоком уровне, поэтому для рынков сегодня важным событием станет ожидания результатов заседания ФРС США. Внимание заслуживают прогнозы регулятора по динамике ВВП, рынку труда и по будущей траектории процентных ставок.
Стоит отметить, при общем позитиве участники рынков игнорируют ряд факторов, которые способны ухудшить сантимент. Так, деловая активность в ключевых регионах остается слабой, как и рынок труда, противостояние США и Китая поставлено на паузу, но близость президентских выборов способна привести к обострению отношений, поэтому тенденция к росту фондовых рынков, учитывая их некоторую перегретость, в ближайшие недели может замедлиться.
Пока же ситуация на мировых фондовых рынках на утро среды складывается умеренно-позитивной. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне, за исключением Японии и Китая, которые демонстрирую небольшое снижение. Фьючерсы на американские индексы растут. К обновленному вчера историческому уровню сегодня вновь может вернуться индекс Nasdaq Composite. Котировки нефти Brent отступили от локальных максимумов, но торгуются выше 40 долл./барр.
Индекс МосБиржи, по нашему мнению, при отсутствии явных внешних шоков сегодня продолжит проторговывать диапазон 2770-2820 пунктов. В ближайшей перспективе при реализации сценария ухудшения динамики глобальных рынков и консолидации рынка нефти не исключаем отката индекса МосБиржи от текущих уровней в направлении нижней границы диапазона 2700-2800 пунктов. Короткая неделя на российском рынке может стать поводом для сокращения позиций краткосрочными инвесторами.
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