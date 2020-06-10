Размещение 5-летних ОФЗ может пройти с доходностью около 5,15% годовых
Во вторник цены рублевых облигаций продемонстрировали восстановительный рост. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 9 б.п. – до 5,63% годовых. Оптимизм инвесторов в ОФЗ был поддержан ростом нефтяных цен и снижением доходности UST-10.
Минфин РФ сегодня на аукционах предложит 4-летние ОФЗ 24021 со ставкой купона, привязанной к RUONIA, а также 5-летние ОФЗ 26234 с постоянным купоном. Предложение такого набора бумаг в условиях снижения интереса нерезидентов к ОФЗ в последнюю неделю выглядит логичным выбором. Среднесрочные бумаги пользуются высоким спросом со стороны российских игроков. Учитывая потенциал снижения ключевой ставки до 4,5% ожидаем перетока части средств банков из инструментов ЦБ (депозиты и КОБР) в 5-летние ОФЗ, размещение которых может пройти с доходностью около 5,15% годовых.
В корпоративном сегменте отметим планы ВЭБ.РФ (ВВВ-/Ваа3/ВВВ) провести 11 июня сбор заявок инвесторов на 7-летние облигации серии ПБО-001Р-19 объемом 15 млрд руб. Ориентир ставки купона – премия не выше 130 б.п. к 7-летним ОФЗ. Мы считаем интересной покупку выпуска с премией от 90 б.п., ожидаем понижения ориентира по мере формирования книги заявок.
Важным событием для котировок российских облигаций на этой неделе будут итоги заседания ФРС. От американского центробанка инвесторы ожидают получить сигналы о сроках и объемах проведения стимулирующей монетарной политики. До объявления итогов заседания ФРС ожидаем, что десятилетний бенчмарк Russia`29 будет торговаться в боковом диапазон 2,45- 2,50% годовых.
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