Сервис краткосрочной аренды автомобилей «Яндекс.Драйв», принадлежащий Яндексу (YNDX US –рекомендация пересматривается), пока сохраняет возможность аренды в Москве на срок минимум от пяти суток, несмотря на снятие ограничений в работе каршеринга. Представители Яндекс.Драйва заявили, что компания технически готова возобновить работу в поминутном режиме. В то же время представитель сервиса BelcaCar Екатерина Макарова сообщила о том, что операторы не получили регламентирующий документ со стороны Роспотребнадзора, соответственно, ни один из них не может возобновить работу в штатном режиме.…несмотря на снятие ограничений мэрией. Сервис «Яндекс.Драйв» был запущен в 2017 г. и в настоящее время является лидером рынка каршеринга в России по размеру автопарка, который сейчас составляет более 21 тыс. автомобилей. Компания не публикует отдельно финансовые показатели Яндекс.Драйва, операции которого отражаются в сегменте «экспериментальные направления», но мы предполагаем, что на данный момент сервис остается убыточным на уровне EBITDA. В связи с пандемией COVID-19 работа операторов каршеринга в Москве была приостановлена с 22 апреля. С 25 мая мэрия разрешила возобновить работу в ограниченном режиме, с минимальным сроком аренды пять дней. С 9 июня ограничения в работе каршеринга были отменены.

Пандемия COVID-19 существенно замедлит выход сервиса «Яндекс.Драйв» на прибыльную работу. Даже после снятия ограничений останется необходимость нести повышенные расходы на дезинфекцию автомобилей. В то же время спрос на услуги может увеличиться за счет перетока части пассажиров с общественного транспорта в пользу сервисов краткосрочной аренды. В целом основным риском для Яндекса в настоящий момент является снижение доходов от онлайн-рекламы. Также для ряда сегментов в текущих условиях действуют ограничения, не позволяющие вести обычную операционную деятельность. При этом в среднесрочной перспективе компания может выиграть от ускорения спроса на цифровые услуги, а устойчивое финансовое положение должно позволить ей пройти пик текущего кризиса. В настоящий момент наша модель Яндекса пересматривается.