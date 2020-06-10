Котировки "Норникеля" восстановятся до уровней, предшествующих аварии
● НОРНИКЕЛЬ В ХОДЕ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИЛ ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО АВАРИИ С РАЗЛИВОМ ТОПЛИВА (MNOD LI; НЕЙТРАЛЬНО; ЦЕЛЬ – $29)
Норникель подтвердил предварительную оценку затрат на ликвидацию загрязнения в размере 10 млрд руб. ($150 млн) — полная оценка будет отражена в финансовой отчетности за 1П20.
Сумма финансовых штрафов будет рассчитана после полного расследования инцидента Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором), которое должно завершиться к 26 июня.
Страховые выплаты в размере $30 млн компенсируют только повреждение оборудования, но не ущерб окружающей среде.
Значительное увеличение капзатрат маловероятно — затраты могут вырасти на 5-10%, изменения в дивидендной политике на данный момент маловероятны.
Разлившееся топливо не попало в озеро Пясино, риск загрязнения Карского моря отсутствует.
В ходе телеконференции компания сообщила довольного мало нового — в частности, прозвучало подтверждение оценки затрат на ликвидацию загрязнений. Несмотря на потенциальное долгосрочное влияние на ESG и инвестпрограмму Норникеля (потенциальный рост капзатрат на техобслуживание), мы полагаем, что рынок отреагировал на аварию слишком болезненно (компания потеряла 10% рыночной капитализации за два дня), и ожидаем восстановления котировок до уровней, предшествующих аварии. Норникель торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 6.5x.
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