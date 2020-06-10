● НОРНИКЕЛЬ В ХОДЕ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВИЛ ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО АВАРИИ С РАЗЛИВОМ ТОПЛИВА (MNOD LI; НЕЙТРАЛЬНО; ЦЕЛЬ – $29)

 Норникель подтвердил предварительную оценку затрат на ликвидацию загрязнения в размере 10 млрд руб. ($150 млн) — полная оценка будет отражена в финансовой отчетности за 1П20.

 Сумма финансовых штрафов будет рассчитана после полного расследования инцидента Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором), которое должно завершиться к 26 июня.

 Страховые выплаты в размере $30 млн компенсируют только повреждение оборудования, но не ущерб окружающей среде.

 Значительное увеличение капзатрат маловероятно — затраты могут вырасти на 5-10%, изменения в дивидендной политике на данный момент маловероятны.

 Разлившееся топливо не попало в озеро Пясино, риск загрязнения Карского моря отсутствует.

В ходе телеконференции компания сообщила довольного мало нового — в частности, прозвучало подтверждение оценки затрат на ликвидацию загрязнений. Несмотря на потенциальное долгосрочное влияние на ESG и инвестпрограмму Норникеля (потенциальный рост капзатрат на техобслуживание), мы полагаем, что рынок отреагировал на аварию слишком болезненно (компания потеряла 10% рыночной капитализации за два дня), и ожидаем восстановления котировок до уровней, предшествующих аварии. Норникель торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 6.5x.



