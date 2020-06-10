ОФЗ: отыгрывая потери на низких объемах; на сегодняшнем аукционе Минфин предложит к размещению набор из ОФЗ-ПД и флоутера. На открытии вчерашних торгов доходности ОФЗ повысились на 5–6 бп на фоне продолжающейся фиксации прибыли локальными игроками, однако через какоето время рынок отыграл понесенные потери вслед за восстановлением рубля. По итогам сессии дальний и средний сегменты кривой закрылись снижением доходностей на 6–12 бп к уровню понедельника. На общем фоне в лучшую сторону выделялся 7-летний ОФЗ-26207 (YTM 5,22%), опустившийся в доходности на 14 бп. Слабее рынка смотрелись инфляционные линкеры: реальная доходность ОФЗ-52001 (YTM 2,17%) и ОФЗ-52002 (YTM 2,47%) повысилась на 5–6 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже остался небольшим, составив 34,3 млрд руб. или 0,6x среднедневного показателя за последний месяц. Локальные рынки долга развивающихся стран вчера прервали коррекцию – 10-летние облигации Мексики, Бразилии, Венгрии, Польши и Колумбии опустились в доходности на 3–6 бп, а доходность 10-летнего южноафриканского бенчмарка выросла на 10 бп. На сегодняшних регулярных аукционах Минфин предложит к размещению новый ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 г. и 4-летний флоутер ОФЗ-24021 в объеме доступных для размещения остатков (500 млрд руб. и 202,5 млрд руб. соответственно).

Выбор в пользу нового 5-летнего ОФЗ-26234 представляется нам логичным, учитывая неудовлетворенный спрос прошлой недели на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 г. (объем заявок на данный выпуск достиг 73 млрд руб. против доступного для размещения остатка в 42 млрд руб.). Мы полагаем, что аукцион ОФЗ-26234 сегодня окажется более успешным, чем флоутера ОФЗ-24021, который последний раз предлагался к размещению 22 апреля. Тогда Минфин решил отклонить все поступившие заявки ввиду отсутствия предложений, приемлемых по цене. На наш взгляд, на сегодняшнем аукционе флоутер может привлечь более высокий спрос по ценам, близким к уровням вторичного рынка, поскольку некоторые локальные банки могут быть заинтересованы разместить в данной бумаге избыток среднесрочной ликвидности. Примечательно, что сегодня будут погашены краткосрочные облигации Банка России на сумму 700 млрд руб., но при этом новых КОБР регулятор предложил инвесторам всего на 302 млрд руб. В результате спрос на вчерашнем аукционе превысил предложение в 1,4 раза.