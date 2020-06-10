Руководство Норникеля вчера провело телеконференцию, в ходе которой был подтвержден предварительный объем расходов на устранение последствий разлива дизельного топлива: 10 млрд руб. (150 млн долл.) без учета штрафов. Однако окончательный размер расходов может оказаться другим в зависимости от того, каким образом компания будет избавляться от загрязненной воды и почвы. К 26 июня Росприроднадзор завершит расследование инцидента и определит размер штрафа, который будет наложен на Норникель. Финальные расходы будут отражены в отчетности компании за 1п20 в части резервов.

В связи с произошедшим Норникель планирует провести внутренний аудит инфраструктуры энергоснабжения: если будет выявлена потребность в дополнительных расходах, план капзатрат компании может быть увеличен на 5–10%. Изменения дивидендной политики в связи с инцидентом менеджмент не ожидает. Наш комментарий: В отчетности за 2019 г. Норникель отразил резерв на сумму 190 млн долл. в связи с остановкой части производственных мощностей Кольского дивизиона, который вычитается при расчете EBITDA. По нашим оценкам 150 млн долл., отнесенные на резерв в связи с последним инцидентом, представляют 3% и 1,4% от EBITDA за 1п20 и весь 2020 г. соответственно. Потенциальное увеличение капзатрат, по нашим расчетам, может достичь от 1,7% до 3,5% свободного денежного потока компании.

В прошлом месяце акции Норникеля (MNOD) подорожали на 7,3% против роста индекса МосБиржи на 13,7%. После 2 июня (о случившемся в Норильске стало известно 3 июня) рыночная цена акций компании снизилась на 9,4%. В связи с этим мы видим лишь незначительный риск снижения дивидендов и свободного денежного потока, который, на наш взгляд, уже отражен в коррекции котировок.