По данным Bloomberg, в начале июня объемы использования газа в целях сжижения в США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 23%. Среднее значение за июнь составляет 114 млн куб. м в день. Еще сильнее объемы сжижения сократились по сравнению с прошлым месяцем – на 47%. Между тем, также согласно Bloomberg, поставки СПГ в Европу в июне упали до 214 млн куб. м в день, или на 13% г/г и 28% м/м.

Сокращение поставок американского СПГ может поддержать цены на газ в Европе и на других рынках. А учитывая постепенное сокращение добычи нефти в стране (порядка 30% добываемого и сжижаемого в США газа – это попутный газ, получаемый при добыче сланцевой нефти), этот тренд, на наш взгляд, должен продолжиться. С начала июня цена газа на хабе TTF выросла на 32%, до 1,36 долл./млн БТЕ, чему способствовало сокращение поставок, повышение температуры воздуха и связанное со смягчением карантинных мер постепенное восстановление деловой активности, положительно влияющее на общий уровень спроса. Однако в то же время следует отметить, что запасы СПГ в европейских хранилищах с конца мая даже выросли на 1%, что говорит о том, что его поставки по-прежнему превышают потребление.

Совокупные объемы газа в европейских хранилищах по-прежнему значительно выше средних исторических уровней (см. Russian Oil and Gas – Weekly Oil Flow от 8 июня), и мы полагаем, что на их нормализацию уйдет какоето время. Тем не менее наблюдаемое сокращение поставок СПГ на европейский рынок является позитивным фактором с точки зрения восстановления цен на газ в среднесрочной перспективе. Данный тренд пока не нашел отражения в ценах на газ в азиатском регионе: японский бенчмарк цен на СПГ остается практически неизменным с конца мая (0,2%).