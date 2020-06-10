Вчера сегмент ОФЗ отыграл часть растянувшегося на 5 дней периода роста доходностей. Доходности снизились на 1-10 бп, поддерживая идею снижения угла наклона кривой: длинные бумаги потеряли 8-10 бп, в то время как короткие – только 1-5 бп. Вероятно, участники рынка ожидали более широкого выбора бумаг с фиксированной доходностью на первичных аукционах сегодня, но Минфин всех удивил ограниченным предложением.

Сегодня Министерство проведет два первичных аукциона. Первый пройдет в представленной 29 мая 5-летней серии 26234 (июл.25), выпускаемой на замену популярного выпуска 26229 (ноя.25), а второй – в серии 24021 (апр.24) с привязкой к Ruonia. Напомним, что два предыдущих размещения бумаг с плавающим купоном на базе ставки Ruonia (29013 – 8 апреля и 24021 – 22 апреля) были отменены ввиду отсутствия приемлемых по цене заявок. Однако мы полагаем, что сегодня ситуация изменится – бумага с плавающим купоном может получить поддержку со стороны избыточной ликвидности. В частности, вчерашнее размещение КОБР встретило спрос более 417 млрд руб. на выпуск объемом 302 млрд руб. Спрос на бумагу с фиксированной доходностью будет обеспечен привлекательной дюрацией, а также перспективой получить премию против ближайшей серии 26229.

Мы ожидаем, что в новом 5-летнем выпуске инвесторы попытаются расширить диапазон требуемой премии, но взвешенная стратегия Минфина не позволит увеличить ее более 2 бп к ближайшей серии 26229 (ноя.25), что эквивалентно доходности отсечения 5.18% годовых. В бумаге с плавающим купоном ситуация будет развиваться в контексте вчерашней коррекции цены: после объявления предстоящего аукциона цена серии 24021 потеряла 0.35 пп до 100.0% от номинала, что указывает на попытку продать бумагу с целью ее откупа на аукционе. Мы полагаем, такая стратегия выведет цену ближе к 100.15% по итогам аукциона, так как Минфин вряд ли изменит консервативный подход к оцениванию выпусков с привязкой к Ruonia.