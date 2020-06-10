Объем размещения нового флоутера составит 10-20 млрд рублей
Cегодня Минфин может разместить ОФЗ на 50-80 млрд руб. Во вторник утром на рынке ОФЗ продолжались значительные продажи со стороны нерезидентов, но затем они ослабли, и доходности вернулись на уровни предыдущего закрытия. Объявление о том, какие выпуски Минфин предложит сегодня на аукционах, спровоцировало ралли (покупки отмечались со стороны как локальных инвесторов, так и нерезидентов). По итогам дня доходности ОФЗ снизились на 10-15 б. п. Обороты составили 34 млрд руб.
Минфин собирается разместить сегодня новые ОФЗ-26234 (июль 2025) и флоутер ОФЗ-24021 (апрель 2024). Новые выпуски обычно не пользуются большим спросом на первом аукционе. Вчера во второй половине дня появился определенный спрос вдаль всей кривой. Впоследствии его поддержало решение Минфина не предлагать сегодня длинные обязательства; соответственно, мы ожидаем, что объем размещения будет средним для такого выпуска — около 40-60 млрд руб., при этом потребуется премия ко вторичному рынку в размере 3-5 б. п., то есть доходность составит 5,22-5,25%. Флоутеры нового типа не пользуются особым спросом, так как рынок ожидает, что ЦБ снизит ставку на 50-100 б. п. уже в июне. Мы считаем, что объем размещения нового флоутера составит 10-20 млрд руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200610/831604475.html