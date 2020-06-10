Cегодня Минфин может разместить ОФЗ на 50-80 млрд руб. Во вторник утром на рынке ОФЗ продолжались значительные продажи со стороны нерезидентов, но затем они ослабли, и доходности вернулись на уровни предыдущего закрытия. Объявление о том, какие выпуски Минфин предложит сегодня на аукционах, спровоцировало ралли (покупки отмечались со стороны как локальных инвесторов, так и нерезидентов). По итогам дня доходности ОФЗ снизились на 10-15 б. п. Обороты составили 34 млрд руб.

Минфин собирается разместить сегодня новые ОФЗ-26234 (июль 2025) и флоутер ОФЗ-24021 (апрель 2024). Новые выпуски обычно не пользуются большим спросом на первом аукционе. Вчера во второй половине дня появился определенный спрос вдаль всей кривой. Впоследствии его поддержало решение Минфина не предлагать сегодня длинные обязательства; соответственно, мы ожидаем, что объем размещения будет средним для такого выпуска — около 40-60 млрд руб., при этом потребуется премия ко вторичному рынку в размере 3-5 б. п., то есть доходность составит 5,22-5,25%. Флоутеры нового типа не пользуются особым спросом, так как рынок ожидает, что ЦБ снизит ставку на 50-100 б. п. уже в июне. Мы считаем, что объем размещения нового флоутера составит 10-20 млрд руб.



