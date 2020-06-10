Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют умеренно позитивную динамику в преддверии решения ФРС. Оптимизм по-прежнему поддерживается возобновлением активности благодаря снятию карантина и стимулирующим мерам. При этом распространение коронавируса в мире продолжается высокими темпами. В развитых странах ситуация улучшается, но в Бразилии и Индии заболеваемость заметно повышается, поэтому рано говорить, что пандемия побеждена.

Кроме того, сохраняются опасения по поводу «перегрева» акций после быстрого отскока с мартовских минимумов на фоне не слишком уверенного восстановления экономических показателей и высокой неопределенности в отношении их перспектив.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис вернулась к уровню 0,80%. Июльский фьючерс на Brent продолжает корректироваться к $40 после роста из-за решения ОПЕК+ продлить договоренности о сокращении добычи. Золото восстанавливается выше $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит колебаться вблизи 3200 пунктов.

Все внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС, они также ждут комментарии по его итогам. Консенсус закладывает сохранение ставки вблизи 0. Инвесторы рассчитывают получить первые экономические прогнозы после начала пандемии и заявления о дальнейших шагах регулятора для борьбы с ее последствиями. Обсуждаются увеличение программы покупки активов, контроль над кривой доходности и публикация долгосрочных ориентиров по процентным ставкам. Кроме того, глава ФРС может раскрыть подробности реализации текущих мер поддержки малого и среднего бизнеса. На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл, скорее всего, даст положительную оценку возобновления деловой активности, но может предупредить, что до полного восстановления экономики далеко.

Технически S&P500 выглядит уверенно, но демонстрирует признаки перекупленности. Индекс остается выше значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя о сильном моменте. Индикатор RSI обновил максимумы вместе с рынком, но начинает сигнализировать о перекупленности. Таким образом, с высокой вероятностью рынок преодолел «медвежий» тренд и сохраняет силы для дальнейшего подъема, но не исключена скорая коррекция. Высока вероятность закрытия гэпов в районе 3133, 3080 пунктов.