По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья сократил падение до 12,4% г./г. в мае против 19,4% г./г. в апреле (14,8 млрд долл. в мае, 77,4 млрд долл. за 5М 2020 г.). Это фактически означает рост импорта м./м. (с исключением сезонности). По нашим оценкам, он составил 1,5% м./м. в мае после просадки на 12% м./м. в апреле.

Среднемесячное значение импорта из стран дальнего зарубежья в 2019 г. составляло 18 млрд долл., тогда как в апреле-мае 2020 г. – в среднем 14,9 млрд долл. Таким образом, из-за кризисных явлений падение импорта составило ~17%. В целом это гораздо меньше, чем можно было бы предполагать, с учетом беспрецедентных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом (в России и за рубежом) и заметного сокращения доходов (в России).

В структуре роста импорта выделяется сегмент машин и оборудования (+5,3% м./м.), тогда как прочие позиции (особенно химия и продукты питания) хотя и сократили спад м./м., все же продолжили снижаться. На наш взгляд, рост инвестиционного импорта, впрочем, не вполне связан со спросом со стороны частного бизнеса. Скорее всего, поддержка исходит во многом со стороны бюджетных расходов по нацпроектам. Напомним, что власти решили практически не сокращать инфраструктурные планы на этот год, несмотря на кризис. Тем не менее, в целом статистика по импорту дает сигнал о начале восстановления экономики после острой фазы “коронакризиса”, и по мере снятия ограничений рост спроса и импорта будет усиливаться.

Пока результаты по импорту за апрель-май соответствуют падению внутреннего спроса (ВВП минус экспорт) на 8-10% г./г. в реальном выражении во 2 кв. Говоря про структуру этого падения, мы с высокой долей вероятности увидим заметное сокращение конечного потребления (на 10-15% г./г. в реальном выражении за 2 кв. 2020 г.) и слабо отрицательную динамику инвестиций в основной капитал.