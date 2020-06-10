VEON Holdings B.V. планирует размещение 5-летних еврооблигаций в рублях. Размещение планируется в рамках утвержденной в апреле среднесрочной программы облигаций объемом до 6,5 миллиарда долларов или эквивалента в других валютах. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

На РФ в консолидированной выручке VEON приходится более 50% и 43% EBITDA; в рублях номинировано 47% долга компании (данные за 2019 год). При этом, у компании практически нет в обращении публичных рублевых долговых инструментов — размещенные ранее рублевые облигации (еще до сделки с VEON) почти полностью выкуплены с рынка по офертам.

Таким образом, VEON выходит на рынок с дебютным рублевым выпуском еврооблигаций при весьма благоприятной рыночной конъюнктуре: на фоне роста цен на нефть после продления сделки ОПЕК+ интерес международных инвесторов к рублевым долговым инструментам будет сохраняться.

Сегмент рублевых корпоративных евробондов последние годы практически не развивался – доходности с локальным рынком выровнялись, а нерезиденты предпочитали входить в рублевый риск через ОФЗ. На текущий момент, когда доходности госбумаг сильно снизились покупка потенциально ликвидного корпоративного выпуска с премией к ОФЗ может оказаться вполне интересной идеей для международных инвесторов.

Сегмент рублевых евробондов сопоставимой срочности представлен выпусками РЖД (RZD-25 RUB) (Baa2/BBB/BBB-) с доходностью 6,01%, Русгидро (RUSHYDRO-24 RUB) (Baa3/BBB-/BBB-) – 5,94% и Альфа-Банка (ALFA-25 RUB) (Ba1/ — /BB+) — 6,37% годовых.

Учитывая кредитные рейтинги VEON (Ba2/BB+/BBB-), которые несколько выше Альфы, но уступают РЖД и Русгидро, покупка дебютного рублевого выпуска евробондов телекоммуникационного холдинга выглядит привлекательно с доходностью выше 6,25% годовых



