Коррекция — или нет? Остановка — или только пошутили? Глядя на котировки вчерашнего дня. все же можно сделать вывод, что остановка ралли все же произошла. Но рынок не был бы рынком, если бы он в очередной раз не продемонстрировал всю свою непредсказуемость. На фоне явной и вполне ожидаемой фиксации прибыли в акциях компаний, показавших в последнее время максимальный рост, вдруг вверх что называется «поперли» наши любимые FAANGовцы — Facebook (FB, +3,14%), Apple (AAPL,+3,16%), Amazon (AMZN, +3,06%), Netflix (NFLX, +3,47%) и чуть под отставший от них Alphabet (GOOGL, +0,28%). А для полноты картины к этой великолепной пятерке еще следует также добавить и Microsoft (MSFT, +0,76%) и тогда сразу станет понятно, почему вчера индекс NASDAQ был лучше всех и почему он закрылся в итоге на новом историческом максимуме, попутно впервые в своей истории преодолев отметку в 10 000 пунктов. Правда, удержаться на этой высоте до конца торгов он не сумел, но главное все же в нынешней ситуации — ОН ТАМ БЫЛ! Ура — есть 10 000!

Но на этом собственно и все. Весь позитив вчерашнего дня на этом заканчивается. И дальше — сплошной негатив. Скорее все же не негатив, а банальная фиксация прибыли. Технологический сектор оказался единственным, который по итогам торгов оказался в зеленой зоне. Хотя даже здесь, несмотря на явный хайп в акциях BIG TECH, средний рост оказался чисто символическим +0,28%. Остальные же сектора уверенно ушли в минус. Хотя средние потери все же не катастрофичны.

Наиболее пострадавшими вполне логично оказались акции компаний из сектора, который продемонстрировал в последнее время максимальный рост. А это прежде всего акции компаний энергетического сектора. Нефть остановилась в своей неукротимом движении вверх и инвесторы тут же стали фиксировать прибыль в акциях нефтегазовых компаний. Даже нефтяные монстры Chevron (CVX, —1,66%) и Exxon Mobil (XOM, —2,23%) не спаслись от атаки медведей. Что уж тут говорить про маленьких независимых нефте- и газодобытчиков, где просадка котировок достигала и 5 и даже 10%.

Однако пока расстраиваться точно не стоит и все произошедшее вчера вполне укладывается в рамки обычной технической коррекции. Согласитесь, это же вполне естественно, когда после чуть ли не 100-процентного роста мы видим снижение котировок на 10 — 20%. Так что крышечка над кипящей кастрюлькой явно перегретых акций вчера была приподнята и все же удалось выпустить немного пара.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 9 июня было заключено почти 1,4 млн. сделок с акциями 1 227 эмитентов на общую сумму чуть более 1 млрд. долларов США.

Ожидания рынка 10 июня

Рынки замерли. Причем замерли повсеместно. Азиатские рынки закрылись около нуля с минимальными отклонениями от нулевой отметки. Рисковать пока никто не хочет. Европа торгуется в красной зоне, но уход в минус незначителен и европейские инвесторы готовы в любой момент развернуть фондовую лодку в том направлении куда укажут звезды. А главной путеводной звездой сегодняшнего дня является безусловно ФРС. В 21-00 мск будет опубликовано решение о ставке по итогам очередного планового заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Но ставку с очень большой вероятностью оставят неизменной в текущем диапазоне от 0 до 0,25% и поэтому с этой стороны никто никаких новостей не ждет. Гораздо больший интерес вызывает последующая пресс-конференция Председателя ФРС Джерома Пауэлла. Хотя, положа руку на сердце, и здесь никаких неожиданностей ждать не стоит. Поэтому рынки замерли сегодня во-первых для приличия и скорее по привычке, так как заседания FOMC достаточно часто принимают действительно судьбоносные решения (но не сейчас!). И, во-вторых, и это, пожалуй, главная причина, рынки остановились, поскольку инвесторы банально не знают, а что же делать дальше?

Ну, выросли, ну, фактически полностью ликвидировали все коронавирусные потери… а дальше то что? Продолжать расти?— страшно. Падать?— не хочется, да и явных поводов для падения пока нет. Вот и остановились рынки в своем движении на полном скаку. И сейчас можно сделать только один вывод — инвесторы будут глобально определяться с дальнейшим направлением движения и при этом внимательно смотреть на выходящие макроэкономические данные.

Что же касается сегодняшнего дня, то итог его слабо прогнозируем. До пресс-конференции скорее всего котировки будут находиться вблизи нулевых отметок и после того как господин Пауэлл попытается в очередной раз взбодрить участников рынка, а мы знаем, что он это умеет, вполне возможен небольшой поход наверх. Но все же на слишком уж сильный рост сегодня точно не стоит рассчитывать.