Wells Fargo прогнозирует значительный рост доходности 10-летних государственных бумаг США – до 1,5% до конца этого года. При нынешних 0,8% это означает, что американский долговой рынок должен будет отыграть большую часть изменений, которые произошли вследствие пандемии, в том числе экстренное снижение ставки ФРС. Данный прогноз указывает на то, что крупнейшие игроки финансового сектора закладывают рекордно быстрое восстановление американской экономики после рецессии, а вслед за этим и сворачивание основных монетарных мер поддержки. Минимальная отметка, заложенная в модели Wells Fargo, равна 1%, базовая — 1,15%, максимальная — те самые 1,5%, что почти вдвое превышают текущую доходность американских госбумаг.

Wells Fargo не дает прогноза по более «длинным» облигациям США на срок до 30 лет. Но, исходя из обычного спреда между бумагами, можно предположить, что возвращение 10-летних бондов к 1,5% выведет 30-летние долговые бумаги на доходность от 2% до 2,5%. Это на уровне прошлого года и недалеко от 3%, к которым рынок привык за предыдущие годы. Вышеприведенные прогнозы выглядят довольно реалистично, однако стоит оговориться, что в предыдущие рецессии ничего подобного американский рынок не показывал. Восстановление ставок и доходностей занимало существенно больше полугода. Вместе с тем стоит признать, что восстановление рынка акций к докризисным отметкам уже произошло, и это также стало феноменально быстрым отскоком в истории финансовых рынков.

На наш взгляд, наиболее вероятным сценарием до конца этого года выглядит вариант сохранения ставки ФРС в диапазоне 0-0,25%. В таких условиях рыночная ставка доходности по 10-летних бумагам США вряд ли поднимется больше, чем до 1,2%. Дальнейшему росту будет сильно препятствовать избыточная ликвидность, генерируемая мягкой политикой регулятора. Но нельзя исключать и того, что ситуация изменится по политическим причинам. Если ближайшие выборы в США выиграет представитель Демократической партии, то с определенной вероятностью ФРС начнет проводить более жесткую политику и в пику предыдущему раунду снижения ставок поднимать ее вверх.