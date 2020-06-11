Экономика России восстановится менее чем за год
Вчера торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди ликвидных акций бумаги X5 Retail (+5,70%). Лидерами падения стали акции Ленэнерго (-6,76%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 68-69.
Оживились дискуссии о макроэкономике. В Банке России не исключают, что на полное восстановление экономики уйдет несколько кварталов. При этом рост в промышленности и сфере услуг достаточно быстрый. В столице 3 млн человек вернулись к работе в прежнем режиме. Пассажиропоток авиации вырос приблизительно в 2 раза за прошедшую неделю. Тем временем, ОЭСР представил пессимистичный прогноз – падение ВВП на 10%. Мы полагаем, что такой сценарий не реализуется даже в случае новых шоков. Максимальное падение составляло около 20% в апреле. По итогам года снижение экономики, на наш взгляд, не превысит 4,5% при цене на нефть $40 за баррель во 2 полугодии, а при цене $55 за баррель падение не превысит 3%.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 68,00-69,50 в паре USD/RUB, 2750-2800 по индексу Мосбиржи. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном. Возможно, инвесторы будут фиксировать прибыль перед длинными выходными в России.
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