По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись в основном в минусе. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,53%, закрывшись на отметке 3190,14 пункта; промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,04%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,67%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 10 базисных пунктов, до 0,73%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта до −0,33%.

Инвесторы умеренно негативно отреагировали на итоги заседания Федеральной резервной системы, не услышав от Джерома Пауэлла конкретики в отношении новых стимулирующих мер. В ходе пресс конференции глава ФРС предположил, что в краткосрочной перспективе пандемия коронавируса будет оказывать сильное давление на экономический рост, инфляцию и занятость, а в среднесрочной перспективе она несет значительные риски для экономики. Кривая казначейских облигаций пошла вверх после того, как регулятор заявил о приверженности придерживаться текущих темпов покупок казначейских и ипотечных облигаций, что, по сути, означает прекращение постепенного еженедельного сокращения объема таких покупок. На текущей неделе объем покупок казначейских облигаций составит около 20 млрд долларов, а ипотечных облигаций — 22,5 млрд долларов. В целом итоги заседания американского Центробанка нейтральны для рисковых активов, и основным фактором для выбора направления дальнейшего движения заокеанских биржевых индексов будет квартальная экспирация фьючерсов и опционов, которая состоится на следующей неделе 19 июня.

В отличие от заокеанских биржевых индексов, которые отыграли львиную долю потерь, а высокотехнологичный NASDAQ обновил свой исторический максимум, на российском рынке акций в течение длительного периода времени наблюдается нудный боковик. Индекс Мосбиржи в последние несколько дней консолидируется в рамках диапазона 2760—2830 пунктов, и игрокам остается лишь следить за выходом рублевого индикатора из данного боковика, где пробой его верхней границы откроет дорогу к уровню 2900 пунктов, а преодоление нижней — создаст предпосылки для снижения к отметкам 2700—2720 пунктов.