Комментарий ФРС дал основания ожидать длительного периода низких процентных ставок
В среду на рынке в целом продолжалась консолидация, инвесторы не проявляли высокой активности, ожидая объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, включая прогноз в отношении базовой процентной ставки. В итоге изменения цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. Акции Магнита (MGNT) подорожали на 1.7%, Татнефти (TATN) – на 1.6%, Новатэка (NVTK) – на 1.3%, НЛМК (NLMK) и Полюса (PLZL) – на 1.2%. Тем временем Аэрофлот (AFLT) подешевел на 3.4%, Сбербанк (SBER) – на 2.2%, Алроса (ALRS) – на 1.7%, Лукойл (LKOH) и Газпром (GAZP) – на 1.5%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Волги (MRKV) подорожали на 6.0%, ОАК (UNAC) – на 4.8%, ВСМПО-Ависма (VSMO) – на 4.2%, группы ЛСР (LSRG) – на 3.5%.
Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы понизились, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами – поводом к усилению давления продаж на рынках акций могли стать сообщения о резком увеличении числа заболевших COVID-19 в отдельных штатах США (например, более 2 тыс. новых случаев за сутки было зарегистрировано в Техасе, 1371 случай – в штате Флорида).
Комментарий ФРС США дал основания ожидать длительного периода низких процентных ставок (ФРС прогнозирует, что первое повышение базовой процентной ставки произойдет не ранее 2023г.) и подтвердил обсуждение таргетирования кривой процентных ставок в качестве одной из возможных мер монетарной политики, которая может быть применена в перспективе. Однако прогнозы ФРС не вызвали заметной благоприятной реакции, поскольку они не только обещают поддержку ликвидности, но и демонстрируют признание серьезности проблем в реальной экономике (эффективность решения которых монетарными методами является темой для дискуссий среди экономистов) – прогноз ФРС предполагает, что на полное восстановление экономической активности понадобится три года.
На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль из-за усиления спроса на «защитные» валюты.
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