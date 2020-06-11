Торги на мировых рынках акций вчера проходили спокойно, но с тенденцией к понижению. Инвесторы ждали итогов заседания ФРС США и пресс-конференции ее главы Джерома Пауэлла, опасаясь, что Федрезерв может дать намеки на сворачивание программы количественного смягчения в том числе из-за сильных данных по американской безработице.

Однако худшего не произошло. ФРС дала понять, что нынешние ставки останутся скорее всего до конца года, а выкуп госбумаг будет проходить в объемах, не меньше нынешних. ФРС также выразил готовность к предоставлению ликвидности в больших объемах через сделки РЕПО.

Однако столь позитивная риторика регулятора вызвала сегодня с утра сильную фиксацию прибыли. Перед нашим открытием американские фьючерсы падают примерно на полтора процента, около 3% теряет нефть, вновь подбираясь сверху вниз к отметке 40. В минусе все промышленные и драгоценные металлы.

Учитывая, что последние дни российский рынок акций и так выглядел хуже западных, а также завтрашний выходной в России, ждем сегодня сильного снижения отечественных акций. Вчера Индекс Мосбиржи в очередной раз не смог закрепиться выше сопротивления 2810 пунктов, поэтому и технические сигналы говорят в пользу сильных распродаж.

Не исключено, что сегодня рублевый индикатор рынка протестирует на прочность нижнюю границу боковика 2700 пунктов.

Однако пока мы все же говорим о коррекции западных рынков после уверенного подъема. Панических настроений нет. Поэтому и нефть не должна сильно подешеветь. По крайней мере, ниже 39 долларов за баррель сегодня нефтяные котировки мы не ждем.

Обратная ситуация с рублем. Российская валюта сегодня все-таки не устоит перед негативным внешним фоном и начнет отыгрывать фундаментальную слабость отечественной экономики. Открытия торгов ждем уже выше 69 руб за доллар, а в дальнейшем, учитывая выход из рублевых активов накануне длинных выходных, пара доллар-рубль вполне может придвинуться к «круглой» отметке 70.