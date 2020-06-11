На мировых фондовых рынках наблюдается усиление коррекционных настроений после завершения заседания ФРС, заставляющих опасаться более постепенного восстановления экономической активности. Американский регулятор вчера ожидаемо сохранил диапазон ключевой ставки на уровне 0-0,25% годовых, однако представил более негативный прогноз по ВВП страны на текущий год, чем текущие ожидания рынка (-6,5% против —5,7%, по консенсусу Bloomberg), и по ключевой ставке, не ожидая ее подъема до 2023 г. И в своем заявлении отметил существенные риски для экономического прогноза. А глава ФРС, Дж. Пауэлл на последующей пресс-конференции заявил о том, что регулятор даже не готов "думать о повышении ставки" ввиду тяжелого состояния рынка труда и ожидаемой продолжительности восстановления экономики.

Повышения неопределенности относительно дальнейшего развития события в мировой экономике выступает неплохим поводом для охлаждения мировых рынков, продемонстрировавших последнее время хороший рост и выглядящих уже несколько перегретыми. На этом фоне сегодня азиатские рынки демонстрируют выраженную негативную динамику, более 1% теряют фьючерсы на американские индексы, а котировки нефти марки Brent — тяготеют к возврату ниже 40 долл./барр.

В целом внешний фон на утро четверга мы оцениваем как негативный и опасаемся, что коррекционный настрой на мировых рынках сохранится и даже несколько усилится в течение дня.

Ввиду заметного ухудшения внешнего фона, а также предстоящих "длинных" выходных сегодня мы ждем развития волны фиксации прибыли и на российском фондовом рынке, начало которой мы наблюдали в ходе вчерашней торговой сессии. Дополнительным техническим негативным фактором может стать "отсечка" в акциях Роснефти, которые начнут торговаться без учета дивидендов за 2019 г. (18,07 руб.). В результате индекс МосБиржи может начать торги четверга ощутимым понижением и откатиться в зону 2700-2750 пунктов.