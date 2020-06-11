Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы снижаются, нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Планы ФРС по сохранению стимулирующей политики — это безусловный позитив размытия ценности денег против активов. Однако экономический прогноз глубокого падения также означает более длительный период восстановления корпоративных прибылей. Также повысились опасения того, что в американской экономике может усилиться риск дефляции, что, собственно, и произошло в весенние месяцы. Для российского инвестора главными сигналами на утро являются активное падение котировок нефти и промышленных металлов, а также разворот в индексе доллара. Соответственно, под давлением могут оказаться бумаги нефтегазового сектора и металлургии. Рубль также рискует ослабнуть до 69,0-69,5 за доллар.

По итогам торгов 10 июня индекс МосБиржи снизился на 0,38% до 2785,18 п., а РТС на 0,52% до 1277,58 п. В течение всего дня отечественный рынок проявлял реакцию на внешнюю обстановку. Рост азиатских индексов сопровождался плюсом на открытии, днём была просадка на негативной динамике в Европе, а уж вечером послушное следование за американскими индикаторами. Корпоративных новостей было немного. АФК «Система» (-1,19%) сообщила об убытке в размере 9,4 млрд рублей в I квартале, но одновременно показала рост выручки на 6,3%. «Алроса» (-1,73%) отчиталась о падении продаж в мае в 6,6 раза, а по итогам пяти месяцев на 40%. Впрочем, менеджмент рассчитывает, что в I полугодии будет наблюдаться повышенный отложенный спрос. Привилегированные акции «Ленэнерго» просели на 6,76%, что было ожидаемым событием после дивидендной отсечки. Акции «Аэрофлота» потеряли 3,38% вслед за падающими аналогами в Европе и США. И, наконец, корректировались бумаги Сбербанка (-2,16%), которые не в меру разогнались на прошлой неделе. Среди самых слабых также оказался «Газпром» (-1,51%), который столкнулся с падением цен на экспортный газ в апреле на 13% относительно марта, до $109 за 1000 кубометров. Достаточно сильно смотрелись бумаги X5 Retail Group (+5,7%), ЛСР (+3,46%), «ФСК ЕЭС» (+3,3%) и «ОГК-2» (+1,68%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 89,454 млрд рублей.

Рубль также начинал день в укреплении против доллара, но в течение дня сдавал свои позиции вместе с нефтью, как и другие нефтяные валюты. Аукционы ОФЗ показали осторожность рынка и весьма охладевшие надежды на агрессивное снижение ставки ЦБ РФ. На аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года размещённый объём составил 49,337 млрд рублей по номиналу при спросе 83,889 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,18%. Аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года вовсе оказался слабым. Удалось разместить бумаги на 3,949 млрд рублей по номиналу при спросе 154,05 млрд рублей по номиналу. Пока это нельзя считать финишной точкой в ралли ОФЗ, так как в ЦБ РФ всё же отмечают рост дезинфляционных рисков и пространство для снижения ставки. Однако возможное изменение на 50 базисных пункта в рамках ближайшего заседания уже давно учтено рынком. На динамику рубля также может повлиять заседание ФРС, от которого ждут заверения в длительном периоде количественных мер стимулирования. И, надо отметить, американский регулятор не подвёл.

ФРС ничем не удивила, но проявила долгосрочную последовательность. Инфляция по PCE показателю останется ниже 2% до конца 2022 года, а в 2020 году упадёт до 0,8%. Ставки около нуля сохранятся до тех пор, пока экономика не встанет на путь устойчивого роста. График ожидаемых изменений ставки не предполагает её изменения до конца 2022 года. Прогноз падения ВВП в текущем году составляет 6,5% по сравнению с прежними ожиданиями роста на 2%. Соответственно, покупки активов продолжатся, как минимум, в объёмах текущего периода. Квинтэссенцией текущей монетарной политики ФРС стало заявление Джерома Пауэлла о том, что «Мы не думаем о повышении ставок, мы даже не думаем о том, чтобы думать о повышении ставок». Однако мягкой политики от регулятора уже недостаточно, чтобы держать рынок на высоких значениях. Прогнозы провала ВВП на 6,5% означают, что заложенные в акции ожидания могут оказаться преждевременными надеждами на восстановление прибыли. Как итог, индексы традиционных отраслей просели, а вот NASDAQ взлетел выше 10000 пунктов. Alphabet (+0,86%) вернулся в клуб компаний с капитализацией более $1 трлн. Впрочем, компания Apple (+2,57%) уже стоит более $1,5 трлн. Экономическая статистика также продолжает говорить о необходимости стимулирования базовой экономики. Потребительская инфляция в США замедлилась до 0,1% в мае, а стержневая до 1,2%. Глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил в рамках заседания комиссии по предпринимательству и малому бизнесу, что могут потребоваться дополнительные стимулы. В секторальном разрезе наиболее сильные потери были в энергетике (-4,92%) и финансах (-3,75%). Рост показал лишь сектор технологий (+1,69%). По итогам дня DJIA снизился на 1,04% до 26989,99 п., S&P 500 упал на 0,53% до 3190,14 п., а NASDAQ вырос на 0,67% до 10020,35 п.

Настроения в Азии также были далеки от позитивных. По сути, столь твёрдая убеждённость ФРС в сохранении стимулов говорит о трудном восстановлении экономики. Австралийский S&P/ASX 200 терял более 2%. Японский рынок также испытывал давление со стороны иены, которая накануне укрепилась до 107 за доллар и оставалась вблизи достигнутых значений. Китайские индексы удерживались от более активного снижения, но в китайской экономике восстановление произошло довольно быстро, а наличие государственного регулирования вопросов занятости предотвратило рост массовой безработицы. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22557,47 п. (-2,45%), Hang Seng — 24678,79 п. (-1,48%), Shanghai Composite — 2929,28 п. (-0,49%).

Нефть реагировала позитивно на долгосрочные планы ФРС, но также не избежала сомнений по поводу долгого и трудного восстановления спроса, тем более, что статистика по запасам больше способствовала пессимизму. По данным Минэнерго США, на неделе до 5 июня коммерческие запасы нефти выросли на 5,7 млн бар. до 538,1 млн бар. Текущие запасы на 14% превышают средний показатель за пять лет. Запасы бензина увеличились на 0,9 млн бар., а дистиллятов на 1,6 млн бар. Средний показатель поставок на рынок за четыре недели составил: 16,3 млн бар. общих поставок в день, или —20,1% за год; 7,4 млн бар. бензина в сутки, или —22,7% за год; а также 3,2 млн бар. дистиллятов в сутки, или —18,1% за год. Добыча в США упала на 100 тыс. бар. до 11,1 млн бар. в сутки. Однако не нефтью единой живёт рынок реальных активов. Золото весьма активно отреагировало на планы ФРС. Резервы SPDR Gold Trust выросли до 1129,5 тонн. К 9:00 мск Brent — $40,34 (-3,33%), WTI — $38,04 (-3,94%), Золото — $1737,5 (+0,98%), Медь — $5778,34 (-1,34%), Никель — $12785 (-1,71%).

Индекс доллара повышался на 0,51% до 96,45 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,71% по сравнению с 0,81% перед публикацией заявления ФРС. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,134 (-0,31%), GBP-USD — $1,267 (-0,6%), USD-JPY – 107,16 (+0,05%).