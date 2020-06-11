Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном внешнем фоне. Снижение зарубежных площадок и падение стоимости нефти будут давить на рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильной просадкой", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,9-1,6%, в диапазоне 2740-2760 пунктов.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Прогнозы ФРС не вызвали заметной благоприятной реакции, поскольку они не только обещают поддержку ликвидности, но и демонстрируют признание серьезности проблем в реальной экономике, эффективность решения которых монетарными методами является темой для дискуссий среди экономистов", — добавляет он.

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте станет провал на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 3,5%, отступив в район 40,3 доллара за баррель. Также давление на рубль окажет ситуация в валютах развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня утром демонстрируют негативную динамику", — указывает он.

В сложившихся обстоятельствах аналитик ожидает существенного ослабления рубля на открытии торгов, что позволит паре доллар-рубль сделать шаг в район 69 рублей.

На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль из-за усиления спроса на "защитные" валюты, отмечает Старцев.

ВНЕШНИЙ ФОН

Фондовые индексы США в среду в основном снизились после сохранения ставки ФРС и значительного ухудшения макроэкономических прогнозов регулятора.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра опускаются на 0,84-1,64%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в минусе: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,82%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,69%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 3,05%, японский индекс Nikkei 225 — на 2,82%.

Стоимость нефти падает на 3,07% — до 40,45 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,2% — до 1,1353 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился в среду второй день подряд на фоне сохранения внешнего негатива. Падение рынка нефти и неуверенная динамика западных фондовых индексов поддержали снижение российских биржевых активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 0,38% — до 2785,18 пункта, индекс РТС — на 0,52%, до 1277,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 9 копеек — до 68,5 рубля, евро вырос на 24 копейки, до 77,93 рубля, следует из данных Московской биржи.