"Алроса": продажи алмазов в мае упали на 86%
Продажи алмазного сырья составили $36.2 млн (-86% г/г), бриллиантов — $3.9 млн (-22% г/г), в результате чего общий размер продаж алмазно-бриллиантовой продукции достиг $40.1 млн (-85% г/г). В мае и апреле компания предоставила долгосрочным клиентам возможность отложить закупки на более поздний период и планирует сохранить такой же подход и для июньской сессии. АЛРОСА ожидает, что покупательская активность гранильного сектора начнется в середине 3К20.
Наше мнение. Результаты продаж оказались ожидаемо слабыми на фоне пандемии коронавируса, несмотря на существенный (примерно в 2.6x раз) рост общих продаж м/м. Мы считаем рынок алмазов одним из наиболее серьезно пострадавших от коронавируса и подтверждаем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по АЛРОСА, которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 6.5x против собственного среднего 5-летнего значения 5.0x.
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