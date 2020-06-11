Продажи алмазного сырья составили $36.2 млн (-86% г/г), бриллиантов — $3.9 млн (-22% г/г), в результате чего общий размер продаж алмазно-бриллиантовой продукции достиг $40.1 млн (-85% г/г). В мае и апреле компания предоставила долгосрочным клиентам возможность отложить закупки на более поздний период и планирует сохранить такой же подход и для июньской сессии. АЛРОСА ожидает, что покупательская активность гранильного сектора начнется в середине 3К20.

Наше мнение. Результаты продаж оказались ожидаемо слабыми на фоне пандемии коронавируса, несмотря на существенный (примерно в 2.6x раз) рост общих продаж м/м. Мы считаем рынок алмазов одним из наиболее серьезно пострадавших от коронавируса и подтверждаем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по АЛРОСА, которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 6.5x против собственного среднего 5-летнего значения 5.0x.