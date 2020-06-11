По данным Росстата, прирост индекса потребительских цен в период с 2 по 8 июня оказался нулевым, годовая инфляция в настоящий момент составляет 3.09%. Темпы недельной инфляции пока идут по нижнему диапазону колебаний, приближаясь к минимальным значениям с 2016 года.

По-прежнему наблюдается повышенный спрос на некоторые товары первой необходимости (крупа гречневая, картофель, яблоки, морковь), и цены на них заметно растут, в то время как цены на другие товары (яйца, сахар, творог, помидоры, огурцы, лук), наоборот, снижаются. Подобная динамика, вероятно, вызвана, с одной стороны, общим снижением доходов населения, а с другой стороны, — приближением нового урожая.

Стабилизация цен сохраняет для ЦБ открытым окно возможностей для снижения ключевой ставки на заседании 19 июня (SGe: —50 бп). Также налицо постепенно растущие сомнения в том, что инфляции удастся ощутимо ускориться до конца года (SGe: 4.3% г/г к декабрю).