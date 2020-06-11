11 июня Транснефть опубликует отчетность за 1 квартал 2020 года по МСФО. Мы ожидаем сокращение общей выручки в связи с уменьшением выручки от поставок на российские НПЗ. Этот фактор будет отчасти компенсирован ростом выручки от транспортировки нефтепродуктов. Затраты с учетом сезонности должны снизиться на двузначную величину в квартальном сопоставлении. Учитывая ослабление рубля на 26% к/к на конец квартала и исторически положительный эффект от такого изменения валютного курса, компания, вероятнее всего, покажет значительную прибыль по курсовым разницам, и, как следствие, весьма высокую чистую прибыль. В целом, как мы полагаем, финансовые результаты Транснефти за 1к20 будут достаточно хорошими, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую конъюнктуру. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 203 тыс. руб. за одну акцию, что предполагает ожидаемую полную доходность 55%. По бумагам Транснефти подтверждаем рекомендацию Покупать.

Снижение выручки по нефти отчасти компенсируется ростом по нефтепродуктам. Мы ожидаем снижение общей выручки на 5% к/к, до 258 млрд руб., при этом выручка от транспортировки нефти сократится на 4% к/к из-за снижения объемов на внутреннем рынке (-2%, по данным Reuters) и уменьшения протяженности транспортных маршрутов. Экспортная выручка, как мы полагаем, с одной стороны, может пострадать от падения поставок в Беларусь на 72% к/к, а с другой стороны, может получить поддержку от повышения тарифов на 3,4% к/к. Выручка от транспортировки нефтепродуктов, по нашей оценке, увеличится на 24% к/к благодаря росту объемов экспорта на 29%, который отчасти нейтрализуется снижением внутренних поставок. Выручка от стивидорных и портовых услуг может подрасти на 2% к/к, учитывая увеличение объемов грузов на 4% к/к.

Сезонное снижение расходов. Согласно нашему прогнозу, общие расходы (без учета амортизации) сократятся на 20% к/к в связи с уменьшением объемов прокачки нефти и нефтепродуктов на 5% к/к, а также сезонностью. Расходы на персонал, материалы, техобслуживание и ремонты, по нашей оценке, снизятся на 15% к/к, 36% к/к и 70% к/к соответственно. Стоимость товаров для перепродажи также уменьшится на 22% к/к в связи с падением цен на Urals. Вместе с тем мы предполагаем нормализацию, т. е. повышение на 9% к/к, расходов на уплату налогов кроме налога на прибыль. Эти факторы в совокупности должны обеспечить рост EBITDA на 18% к/к, до 129 млрд руб. (соответствует уровню 1к19).

Прибыль по курсовым разницам поддержит чистую прибыл. Ниже операционного уровня компания должна показать прибыль по курсовым разницам (7 млрд руб., по нашей оценке), обусловленную ослаблением рубля на 26% к уровню конца 2019 г. В итоге чистая прибыль составит 54 млрд руб., превысив результат предыдущего квартала на 53%. Напомним, в прошлом квартале Транснефть сформировала дополнительный резерв в 3,0 млрд руб. на оплату компенсаций за загрязнение продукции в нефтепроводе Дружба (общая сумма резервов достигла 26 млрд руб.). К концу 1к20 в виде компенсаций было выплачено 8,2 млрд руб. (в том числе 4,9 млрд руб. в 1к20). Мы ожидаем более подробную информацию о выплаченных суммах в предстоящей отчетности за квартал.