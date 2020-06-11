Российская валюта в ходе утренних торгов находится выше отметки 69 в паре с долларом США и выше 78 в паре с евро. На старте торгов аппетит к рисковым активам снижается, в результате чего валюты большинства развивающихся стран находятся под давлением (мексиканский песо слабеет на 1.5%, южноафриканский ранд — на 1%). Как следствие и риски по рублю сегодня смещены в сторону ослабления. Поводом для коррекции на финансовых рынках могли стать вчерашние комментарии Д. Пауэлла о том, что восстановление американской экономики, по мнению ФРС, будет проходить довольно медленно.

Не добавляет оптимизма рублю и коррекция на нефтяном рынке, однако, пока цены на нефть остаются выше 40 долл./бар., этот фактор не оказывает значимого негативного влияния на российскую валюту. В соответствии с нашими ожиданиями вчерашние аукционы ОФЗ не оказали заметной поддержки рублю.

По-видимому, высокий спрос на российские облигации (суммарно 238 млрд. руб.) предъявляли внутренние участники рынка. Наконец, отметим, что новые сообщения о санкциях против России (группа американских конгрессменов выступила с предложением ужесточить санкции против РФ), хотя и вряд ли в данный момент всерьез воспринимаются участниками рынка, оптимизма рублю также не добавляют. В результате, все вышеперечисленные факторы позволяют говорить о том, что российская валюта может завершить текущую неделю на более слабых отметках, оставшись выше 69 в паре с долларом и 78 в паре с евро.