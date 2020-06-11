Российская валюта может завершить неделю на более слабых отметках
Российская валюта в ходе утренних торгов находится выше отметки 69 в паре с долларом США и выше 78 в паре с евро. На старте торгов аппетит к рисковым активам снижается, в результате чего валюты большинства развивающихся стран находятся под давлением (мексиканский песо слабеет на 1.5%, южноафриканский ранд — на 1%). Как следствие и риски по рублю сегодня смещены в сторону ослабления. Поводом для коррекции на финансовых рынках могли стать вчерашние комментарии Д. Пауэлла о том, что восстановление американской экономики, по мнению ФРС, будет проходить довольно медленно.
Не добавляет оптимизма рублю и коррекция на нефтяном рынке, однако, пока цены на нефть остаются выше 40 долл./бар., этот фактор не оказывает значимого негативного влияния на российскую валюту. В соответствии с нашими ожиданиями вчерашние аукционы ОФЗ не оказали заметной поддержки рублю.
По-видимому, высокий спрос на российские облигации (суммарно 238 млрд. руб.) предъявляли внутренние участники рынка. Наконец, отметим, что новые сообщения о санкциях против России (группа американских конгрессменов выступила с предложением ужесточить санкции против РФ), хотя и вряд ли в данный момент всерьез воспринимаются участниками рынка, оптимизма рублю также не добавляют. В результате, все вышеперечисленные факторы позволяют говорить о том, что российская валюта может завершить текущую неделю на более слабых отметках, оставшись выше 69 в паре с долларом и 78 в паре с евро.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200611/831611201.html