Как сообщает Росстат, потребительские цены не изменились за период с 1 по 8 июня против роста на 0,1% в последнюю неделю мая. Мы считаем это негативным сигналом, который указывает на слабость потребительского спроса.

На наш взгляд, эта цифра расходится с ожиданиями ЦБ и потенциально должна играть в пользу более сильного понижения ключевой процентной ставки на заседании 19 июня. В то же время сильное понижение ключевой процентной ставки может понизить привлекательность локального долгового рынка для иностранных инвесторов, которые не показывают сильного аппетита к размещению облигаций: доля нерезидентов на локальном рынке ОФЗ оставалась на уровне 32% рынка в последние несколько месяцев, тогда как Минфин занял примерно 1,3 трлн руб. в 1П20, по нашим оценкам.

В итоге хотя рынок рассчитывает на понижение ключевой ставки на 100 б. п. на заседании 19 июня, мы считаем, что понижение ставки на 75 б. п. выглядит более обоснованным и полагаем, что ЦБ будет выбирать между понижением на 50 б. п. или 75 б. п., а не между 75 б. п. или 100 б. п.

ЦБ вчера представил очень сильный профици т счета текущих операций в размере $5,4 млрд за май ($1,8 млрд — за апрель). Эта цифра второй месяц подряд остается позитивным сюрпризом. Столь же сильным в мае оказался и профицит торгового баланса, который составил $7,6 млрд (против $3,5 млрд за апрель). Увеличение профицита торгового счета лишь отчасти связано с восстановлением цены на нефть, то есть с фактором, который, возможно, вызвал рост экспортных доходов на $2 млрд м/м. Оставшаяся часть профицита торгового счета проистекает из снижения импорта – по нашим оценкам, после снижения импорта на 20-25% г/г в апреле, этот индикатор снизился на 40% г/г в мае. Более сильное снижение импорта соответствует логике укрепления рубля, которое наблюдается в последние недели, а также соответствует более резкому сокращению потребления электроэнергии в России в мае на 5% г/г против снижения на 3% г/г в апреле. В целом тот факт, что России удается поддерживать высокий профицит счета текущих операций – хорошая новость, однако, к сожалению, это связано с более сильным снижением импорта в мае в сравнении с апрелем, что является негативным сигналом в отношении перспектив роста экономики.